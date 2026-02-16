Las empresas de Extremadura pueden acceder a cinco modelos de IA por 15 euros, tras un convenio de la patronal

La Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) y la firma Olawee han suscrito un convenio con el objetivo de facilitar el acceso de pymes y personas autónomas de Extremadura a esta plataforma de Inteligencia Artificial en condiciones “muy ventajosas”, según ha informado la organización empresarial.

De acuerdo con el convenio, las empresas y entidades asociadas a la Creex podrán disponer de tres licencias de uso de Olawee por 14,99 euros al mes, con acceso a cinco modelos de IA (ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Mistral y Anthropic), “por menos de lo que cuesta una sola licencia para un solo modelo”, ha señalado la patronal.

Usos y aplicaciones para el negocio

La Creex ha indicado que esta propuesta permitirá desarrollar acciones adaptadas a cada actividad, como chatbots, automatización de tareas, resúmenes, presentaciones o tratamiento de imágenes, entre otras posibilidades.

Además del acceso a los modelos, el acuerdo incluye ventajas añadidas como formación a medida, un almacén de prompts para facilitar el rendimiento de la organización, uso colaborativo con aprendizaje mutuo de herramientas de IA y acceso a una comunidad de uso para “avanzar mucho más rápido”.

Cómo adherirse al convenio

Las empresas, personas autónomas o entidades interesadas en acogerse al convenio deben completar el formulario habilitado (https://creex.org/FORMULARIOS/convenioolawee.php) y, posteriormente, desde la Creex se contactará para indicar los pasos a seguir.

Transformación digital

Por otra parte, la Creex ha sido nuevamente seleccionada para desarrollar el proyecto Acelera Pyme, una iniciativa destinada a acelerar la transformación digital del tejido empresarial extremeño y de acompañar, sin coste, a empresas, personas autónomas y emprendedoras en la mejora de su competitividad. El programa se ha desglosado en dos proyectos provinciales (Acelera Pyme Cáceres y Acelera Pyme Badajoz) y contará con Oficinas Acelera Pyme (OAP) con sede física en Badajoz, Cáceres, Plasencia, Almendralejo y Zafra para ofrecer asesoramiento, formación, información y acompañamiento gratuito.

Como primer paso del despliegue territorial, la Creex ha anunciado la jornada 'Presentación Oficina Acelera Pyme Creex (Badajoz)', que se celebrará este miércoles 18, a las 09.30 horas, en el Pabellón Central Ferial de Zafra. La sesión está planteada para dar a conocer el proyecto, el equipo técnico y las principales líneas de apoyo disponibles.

La patronal ha señalado que llega a esta nueva edición con la experiencia acumulada de más de 1.500 negocios asesorados, 52 jornadas divulgativas y 12 talleres empresariales en la convocatoria anterior, además del respaldo de proveedores tecnológicos. Sobre esa base, el proyecto desarrollará acciones durante 2026 y 2027 para orientar decisiones tecnológicas “con criterio”, evitar inversiones innecesarias y priorizar soluciones que generen mejoras en productividad y resultados, ha indicado.

No solo “estar en redes”

En el marco de la jornada, la Creex ha apuntado que la digitalización ya no se limita a “estar en redes” o “usar un programa”, sino que implica optimizar procesos, ganar eficiencia, tomar decisiones basadas en datos y aprovechar oportunidades como la Inteligencia Artificial.

La sesión incluirá una explicación de las principales ayudas y líneas de financiación vinculadas a la digitalización, además de pautas prácticas para reducir la brecha digital. La patronal ha puesto el foco en que, a su juicio, persisten dificultades en ámbitos como el uso avanzado de herramientas digitales, la implantación de soluciones de gestión, el comercio electrónico, la ciberseguridad o el uso responsable de la IA.

Participarán como ponentes Ismael Capataz Millán (técnico de la Oficina Acelera Pyme Creex (Zafra y Almendralejo)), Consuelo Masa Gragera (técnica de la Oficina Acelera Pyme Creex (Badajoz)) y José Antonio Sereno Sánchez (técnico de las Oficinas Acelera Pyme Creex).

Puntos de atención presencial y a distancia

El proyecto combinará atención a través de canales digitales para resolver consultas y tramitar solicitudes con tres puntos de atención presencial y permanente en Badajoz, Almendralejo y Zafra, lo que, según ha indicado la Creex, garantiza cercanía y acceso en toda la provincia.

Las sedes físicas de las Oficinas Acelera Pyme de la Creex se encuentran en:

Badajoz (calle Castillo de Feria s/n)

(calle Castillo de Feria s/n) Almendralejo (calle Automoción, 12)

(calle Automoción, 12) Zafra (calle Manuel Álvarez, 17)

(calle Manuel Álvarez, 17) Cáceres (calle Obispo Segura Sáez, 8)

(calle Obispo Segura Sáez, 8) Plasencia (avenida Juan Carlos I, 15 (entreplanta))

Para más información, la entidad ha facilitado el teléfono 924 28 61 61 y la web www.acelerapyme-creex.es.