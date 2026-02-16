Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El futuro de la instalación extremeña

Eurodiputados en Almaraz: "No hemos venido con ningún tipo de idea preconcebida, sino para conocer el problema"

Este lunes ha comenzado la visita de un grupo de eurodiputados que analizarán durante dos días las implicaciones que tendría el posible cierre de la central nuclear de Almaraz

Vídeo | Comienza la visita de un grupo de eurodiputados que analizarán las implicaciones del cierre de Almaraz

Toni Gudiel

Eduardo Barajas

Este lunes ha dado comienzo la visita de diez eurodiputados, encabezados por el presidente de la comisión de Peticiones, el parlamentario polaco Bogdan Rzońca, a la comarca cacereña de Campo Arañuelo para recabar información sobre la posible clausura de la central nuclear de Almaraz y las implicaciones que tendría para la región, el resto de España y la transición energética en la UE este eventual cierre.

Los eurodiputados se reunirán a lo largo de la tarde con diferentes autoridades regionales y locales, incluida la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y la consejera de Agricultura en funciones, Mercedes Morán. También estarán presentes el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y los alcaldes de Navalmoral de la Mata, Enrique Hueso, y de Almaraz, Juan Antonio Díaz. Asimismo, habrá un encuentro con representantes de los diferentes grupos políticos representados en la Asamblea de Extremadura y con el peticionario que llevó el asunto ante la comisión, Fernando Sánchez, presidente de la Plataforma Sí a Almaraz, Sí al futuro.

"No hemos venido aquí con ningún tipo de idea preconcebida, sino para conocer el problema. El problema del suministro energético afecta a toda la Unión Europea, y nosotros venimos a hablar de eso y a conocer cómo se pueden cumplir los objetivos de desarrollo de la UE sin descuidar el medioambiente", ha afirmado desde Navalmoral de la Mata, Bogdan Rzońca, antes dar inicio a las reuniones. "En el Parlamento Europeo ya hemos llegado a un acuerdo general de que se puede usar la energía nuclear para el desarrollo de la UE. Tenemos que alcanzar un equilibrio entre la defensa del medioambiente y la economía", ha añadido.

Fotogalería | Las imágenes de la reunión con eurodiputados en Navalmoral por el cierre de Almaraz

Fotogalería | Las imágenes de la reunión con eurodiputados en Navalmoral por el cierre de Almaraz / Toni Gudiel

Por su parte, la presidenta en funciones de la Junta, María Guardiola, ha insistido en que cerrar Almaraz "sería una decisión terrible con consecuencias nefastas en el empleo, en nuestra economía y en la soberanía energética". "No me voy a cansar de decirlo, es una decisión absolutamente ideológica y que no obedece a criterios técnicos", ha remachado.

Mañana martes la delegación visitará la planta, acompañados de expertos y representantes del comité de empresa.

El informe de la delegación no se prevé que esté listo hasta dentro de unos meses, si bien con antelación los eurodiputados podrían realizar algún tipo de valoración de la visita.

