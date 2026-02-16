Extremadura recupera la calma tras el temporal: sin avisos y ligero ascenso de las temperaturas

Extremadura afronta este lunes una jornada de mayor estabilidad meteorológica tras un fin de semana marcado por fuertes vientos, especialmente en la jornada del sábado.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este 16 de febrero se esperan cielos con intervalos nubosos, con predominio de nubosidad baja y alta. Las temperaturas mínimas irán en ascenso, mientras que las máximas se mantendrán sin cambios o subirán ligeramente.

En la provincia de Badajoz los termómetros oscilarán entre los 8 y los 17 grados, y en la de Cáceres entre los 8 y los 15 grados. Los vientos soplarán de componente oeste, flojos a moderados, muy lejos de las rachas que obligaron a activar avisos durante el fin de semana.

Cabe indicar que la Junta desactivó en la tarde-noche del sábado la situación operativa 1 del Plan Territorial de Protección Civil (Platercaex), que permanecía activa desde la mañana del mismo día por el episodio de fuertes vientos. La decisión se adoptó en la reunión del Centro de Coordinación Operativa (CECOP), presidida por el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social en funciones, Abel Bautista.

Vuelta a casa en La Isleta de Coria

Por otra parte, los vecinos de la Urbanización La Isleta, en Coria, pudieron regresar a sus viviendas desde la tarde del domingo, después de que el Plan de Emergencias Municipal bajara a nivel 1. El consistorio ha informado de que el Río Alagón continúa en nivel rojo a su paso por la localidad, aunque en tendencia descendente.

La urbanización, situada en las proximidades del cauce y compuesta por alrededor de medio centenar de viviendas -en su mayoría segundas residencias-, ha vivido días especialmente complicados. Por segunda vez en poco tiempo, sus residentes se vieron obligados a desalojar sus casas ante una nueva crecida del río.

Así, Extremadura inicia la semana con mayor tranquilidad meteorológica, aunque pendiente todavía de la evolución de los ríos tras varios días de inestabilidad y episodios adversos.