La Oscam programa siete conciertos en Extremadura y Portugal para la temporada 2025 - 2026

La nueva programación de la Orquesta Sinfónica de los Conservatorios de Almendralejo y Mérida (Oscam) contará con seis conciertos en Extremadura y uno en Portugal en esta temporada 2025 - 2026.

"No podemos olvidar que es una grandísima oportunidad, no solo para disfrutar de la música clásica, que también, sino para poder disfrutar del extraordinario talento que tenemos en Extremadura", ha subrayado la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional en funciones, María Mercedes Vaquera, en la presentación de los conciertos.

En este sentido, Vaquera ha remarcado el "apoyo" de la Consejería de Educación para "este proyecto que sitúa a la región en un altísimo lugar no solo educativo, sino también a nivel musical".

La consejera, acompañada por el director de la Oscam y coordinador de este proyecto educativo, Alfonso Ramos, y el director del Conservatorio Oficial de Música de Almendralejo 'Tomás Bote Lavado', David Montes, ha detallado que los conciertos arrancan este lunes, 16 de febrero, a las 19,00 horas en el Colegio San José de Villafranca de los Barros.

Asimismo, la programación continúa el sábado, 28 de febrero, a las 21,00 horas en la Igreja Nossa Senhora do Carmo de Lagos, Portugal; el jueves, 12 de marzo a las 20,00 horas, en el Palacio de Congresos de Mérida, y el día 13 de marzo, viernes, en el Teatro Carolina Coronado de Almendralejo.

Así como el sábado, 21 de marzo a las 20,00 horas en el Teatro Cine Capitol de Azuaga; el domingo, 22 de marzo, a las 12,00 horas con el Proyecto 'Afinando' en el Palacio de Congresos de Badajoz, y el viernes, 17 de abril, a las 20,00 horas, en el Centro Cultural Santa Marina de la Fundación CB de Zafra.

La consejera de Educación ha explicado que la OSCAM interpretará música clásica, con piezas de Verdi y Mozart, ballet, con el popular Lago de los Cisnes de Tchaikowsky y dedicará parte de su programación al cine, con las bandas sonoras originales de dos películas, como 'Memorias de África' de John Barry y 'ET', de John Williams.

Cooperación entre ambos conservatorios

La Oscam está compuesta por cerca de 80 alumnos de entre 12 y 55 años, aunque la mayoría tienen entre 12 y 18 años, que cursan de 2º a 6º de Enseñanzas Profesionales en distintas especialidades sinfónicas en alguno de los dos conservatorios.

Finalmente, María Mercedes Vaquera ha invitado a la ciudadanía a acudir a estos conciertos y destacado la "importante trayectoria" de la Oscam, con numerosos reconocimientos y conciertos celebrados en Extremadura y en otras comunidades, como Madrid, Murcia, Galicia, Andalucía y también en Portugal, colaborando incluso con la Orquesta Sem Fronteiras.

Esta orquesta ha sido premiada en Extremadura, ha realizado colaboraciones con la Orquesta de Extremadura y con artistas de reconocido prestigio, como el grupo Los Secretos, entre otros, ha informado la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Por su parte, el director de la Oscam, Alfonso Ramos, ha agradecido "de corazón que una consejera, con una agenda tan apretada", esté con ellos, y a la secretaria general de Educación "porque sin su apoyo esto no sería posible".

Además, Ramos ha afirmado que esta actividad es "súper necesaria" porque muchos de los alumnos son hoy en día profesores y han probado de primera mano estar en una orquesta sinfónica, que "no es algo menor".

Finalmente, el director del Conservatorio Oficial de Música de Almendralejo, David Montes, ha detallado que este proyecto "surgió en el curso 2008 - 2009 de la necesidad de trabajar un repertorio sinfónico que de manera autónoma cada centro no podría abordar".

En este sentido, Montes ha explicado que "esta cooperación" entre ambos conservatorios, el de Mérida y el de Almendralejo, ha permitido unir al alumnado y ser capaces de, una vez al año, trabajar un repertorio sinfónico que es "fundamental dentro de las enseñanzas profesionales de música en Extremadura".