La huelga de médicos alcanza un seguimiento del 18,7% este lunes en Extremadura

Prácticamente, uno de cada cinco médicos extremeños están en huelga este lunes, el primer paro de los cinco convocados esta semana, en protesta por el nuevo Estatuto Marco, acordado por el Ministerio de Sanidad y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, que no recoge las principales reivindicaciones de los facultativos.

Según los datos facilitados por la Consejería de Salud, la huelga convocada a nivel nacional por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), a la que se suma el Sindicato Médico de Extremadura (Simex), alcanza un seguimiento del 18,77% este lunes, con diferencias entre ambas provincias: la incidencia es del 17,75% en Badajoz y del 20,47% en Cáceres.

"Desde Extremadura exigimos al ministerio que un nuevo Estatuto Marco debe recoger los avances y mejoras para todos los profesionales del Sistema Nacional de Salud y además contar con el amparo jurídico para que las medidas que ahí se reflejen aterricen realmente en la población y en los profesionales", ha valorado esta mañana la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada.

El impacto en los pacientes

Como ha ocurrido en otros paros anteriores, la huelga de esta semana tendrá consecuencias directas en la atención de los pacientes, aunque los servicios mínimos pactados están funcionando con normalidad. El impacto de todos modos, no se conocerá hasta la próxima semana, "cuando ofrezcamos el balance complejo de consultas e intervenciones canceladas", según indica la consejería.

Aun así, esta mañana ya se han podido ver algunos afectados a las puertas de hospitales y centros de salud, como el San Jorge de Cáceres. Ahí una familia que tenía una cita programada con su pediatra desde el pasado miércoles se ha tenido que marchar del centro sanitario sin recibir atención sanitaria: "Nos ha dicho la enfermera que no nos podía atender nadie y hemos tenido que pedir cita para otro día, tendremos que esperar porque no corre prisa, pero a mí sí me urge resolver una cosita del niño", contaba la madre, Sandra Rodríguez, a las puertas del centro de salud.

"Es una puñeta"

Lola Bozano, otra usuaria de este centro sanitario, hoy había acudido solo a una analítica, pero ha confesado que sí le inquieta la huelga porque tiene una cita con Oncología del San Pedro de Alcántara este jueves, 19 de febrero, y teme que no se pueda llevar a cabo. "El viernes me escribieron para recodarme esta cita y me preocupa que vaya y que no esté mi médico, es una puñeta. Si todavía me cambiarán la cita para otro día no habría problema, lo malo es que te hagan ir al hospital para que luego no esté el médico", señalaba esta mañana.

En este centro sanitario la mayoría de sus usuarios estaban siendo atendidos con normalidad, a pesar de que contaba con algunos de sus médicos de huelga. José Luis González aseguraba que su cita programada se había llevado a cabo sin problema con otro médico, de hecho ni siquiera sabía que la huelga comenzaba hoy, y María Victoria Charro también ha podido acudir a la cita de su marido sin ningún sobresalto: "teníamos consulta programada y ha sido normal".

A pesar de algunos inconvenientes, estos pacientes ven con buenos ojos la movilización de los médicos: "están en su derecho de hacer huelga, como todo el mundo, porque las reivindicaciones hay que hacerlas así", añadía Charro.