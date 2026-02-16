Los jóvenes tiran de libros y ponen a la región en cabeza del aumento de lectura

Extremadura se ha convertido en una de las comunidades autónomas donde más ha crecido el gusto por la lectura en los últimos años. Según el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2025, el porcentaje de personas que lee en su tiempo libre en la región extremeña ha aumentado 5,9 puntos desde 2020, el mayor incremento registrado en el conjunto del país. Pese a ello, los datos en 2025 reflejan que la media de lectores en la región de libros por ocio y tiempo libre está en un 59,8%, menos que la media nacional (situada en 66,2%).

El dato confirma una tendencia positiva, pero da paso a una pregunta clave: ¿ese aumento se refleja también en las librerías extremeñas? Para responder a esta cuestión, El Periódico Extremadura ha consultado a varias librerías de Badajoz y todas coinciden en señalar que ese crecimiento sí existe, aunque desigual y condicionado por factores como el tipo del cliente, el establecimiento o la época del año. «En esta última campaña de Navidad sí he vendido más y, en general, es una buena noticia (en respuesta a ese incremento de lectores)» reconoce Agustín Lozano, responsable de la librería Tusitala, que subraya el peso de la literatura infantil en su negocio y la diversidad de públicos, desde familias con niños hasta lectores de mayor edad.

Picos de ventas

Las campañas como Navidad, Reyes o la Feria del Libro continúan siendo los principales picos de ventas, mientras que el resto del año el crecimiento es más estable. Uno de los cambios significativos es el rejuvenecimiento del público. Las librerías coinciden en señalar que el lector joven ha ganado peso. José Zarza, desde La Casa del Libro, apunta que el tramo de edad entre los 15 y 30 años es el que más está creciendo, y que estos clientes no solo acuden a comprar sino también a pasar tiempo en la tienda.

Paco González, de la librería Colón, confirma que el aumento de lectores adolescentes resulta especialmente relevante porque garantiza el relevo generacional. Respecto al crecimiento de los lectores de mayor edad, la Casa del Libro sí ha percibido un aumento de clientela sénior mientras que las otras dos librerías consideran que este público se mantiene estable.

El cómic se ha consolidado como una de las principales puertas de entrada a la lectura, con un crecimiento del 38% en España. Agustín Lozano destaca que su sección especializada funciona muy bien y que «el público demanda ahora más cómic que antes». Paco González amplía el foco hacia la novela gráfica, que está atrayendo a nuevos lectores a partir de la adaptación de novelas tradicionales.

Pese al crecimiento respecto a 2020 del formato digital a nivel nacional, las librerías coinciden en que el papel sigue siendo a día de hoy el soporte dominante. «Lo digital no reemplaza al libro», afirma Agustín Lozano. Desde La Casa del Libro lo constatan: «El digital no desbanca al papel». Paco González añade que el formato electrónico no ha tenido el impacto esperado en España, entre otros motivos por la piratería y la falta de interés del sector editorial.

El precio no es un obstáculo

El aumento del precio del libro tampoco aparece como un obstáculo decisivo. Tanto José Zarza como Paco González coinciden en que la subida ha sido moderada y no ha afectado de forma significativa al comportamiento de los clientes.

La diferencia entre cadenas y librerías independientes sigue siendo notable en la actualidad. Agustín Lozano confirma esa dificultad para crecer como librería pequeña por, sobre todo, la competencia tan fuerte del comercio ‘online’, que cada vez va ganando más terreno en distintos sectores. Sin embargo, Paco González, de la librería Colón, comenta que ya tiene una clientela fidelizada y que cuentan con un servicio a la par de Amazon o La Casa del Libro. En cuanto a la propia Casa del Libro, José Zarza afirma que ellos cuestan con un respaldo que quizá una librería independiente no tiene.

Una tendencia que se consolida en Extremadura

Pese a las diferencias entre establecimientos, el diagnóstico final es compartido: el aumento de la lectura no parece puntual. «Esto sigue en alza», afirma José Zarza. Paco González coincide y destaca que Extremadura está recortando distancias con comunidades tradicionalmente más lectoras. Las estadísticas y la experiencia en las librerías dibujan un mismo escenario: se lee más en la región, el hábito se consolida, y el desafío pasa ahora por convertir ese avance cultural en un hecho sólido y sostenible a lo largo del tiempo en toda la geografía extremeña. El próximo barómetro tendrá la palabra.