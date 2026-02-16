El milano real repunta, con Extremadura como uno de sus principales bastiones

La historia del milano real ha estado marcada por una paradoja: fue un ave «bastante común» en el pasado, pero a lo largo del siglo XX sufrió un acusado descenso por la intensa persecución humana, hasta el punto de llegar casi a desaparecer en amplias regiones. Ahora, el censo que SEO/BirdLife realiza cada década ha evidenciado que la especie muestra signos bastante evidentes de recuperación.

España cuenta en la actualidad con 1.388 dormideros de milano real y con 73.353 ejemplares, unos 20.000 más que hace diez años. Se trata de la principal conclusión del censo de población reproductora que la organización ha realizado durante el invierno 2024/2025.

Por zonas, Castilla y León es la comunidad con mayor presencia de invernantes, tanto a escala nacional (con el 54% del total estatal) como global. Junto a Castilla-La Mancha y Extremadura (con un 10% de los milanos reales cada una), estas tres comunidades acumulan cerca del 75% de la población española invernante.

Un ave inconfundible en vuelo

El milano real resulta inconfundible en vuelo, no solo por la extraordinaria habilidad con la que ejecuta todo tipo de maniobras y regates, sino por poseer una silueta característica, con una cola profundamente ahorquillada, de color rojizo anaranjado, y unas largas alas acodadas y provistas de una mancha blanca muy visible. Concentra el grueso de su población (90%) en Alemania, Francia y España, país donde además de su presencia invernante, mantiene una importante población reproductora distribuida con desigual densidad. Presenta dos grandes áreas de cría: el centro-oeste de la península (Cáceres, Salamanca, Zamora, Ávila, Segovia y Madrid) y la cara sur de los Pirineos hasta el valle del Ebro (Navarra, Zaragoza, Huesca y Lleida).

El proyecto Life EuroKite

SEO/BirdLife destaca el trabajo del proyecto Life EuroKite, una iniciativa de 26 países orientada a conocer mejor las amenazas sobre el milano real (entre otras especies). Ha equipado con emisores GPS a 615 milanos reales y a otras 80 rapaces (pigargo europeo, águila imperial oriental y milano negro) en 39 zonas de marcado y un área de refuerzo en 12 países, con el objetivo de controlar su actividad de forma permanente. En caso de muerte, los miembros del equipo se encargan de localizar el ejemplar y de determinar la causa.

Gracias al GPS, el proyecto ha podido determinar con mayor precisión las zonas de distribución y alimentación, así como los desplazamientos, lo que ha facilitado la detección e identificación de amenazas. «Todo ello gracias también a la participación de las administraciones públicas y agentes medioambientales de nuestro territorio», puntualiza SEO/Birdlife.

Mortalidad y amenazas

En concreto, esta organización ha colocado dispositivos GPS a más de 76 milanos reales. De ellos, alrededor del 30% ha fallecido por diferentes causas, con el envenenamiento como principal factor, seguido de la colisión con aerogeneradores y con líneas eléctricas, y la electrocución.