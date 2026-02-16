La ministra de Igualdad, sobre el feminismo de Guardiola y Vox: "El mensaje es realmente peligroso, cínico e incoherente"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha considerado este lunes que el mensaje de la presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, sobre su apoyo al feminismo de Vox es "realmente peligroso", además de "cínico" e "incoherente". "El PP y la señora Guardiola están demostrando que quieren a toda costa sorber y soplar, estar en misa y repicando, nadar y guardar la ropa", ha subrayado.

La ministra ha realizado estas declaraciones después de que Guardiola, en una entrevista a 'Okdiario', haya negado que su defensa de la igualdad sea un escollo para la formación de gobierno. "El feminismo que defiendo es el feminismo que defiende Vox", ha afirmado la presidenta de la Junta de Extremadura en funciones.

Políticas "negacionistas y machistas"

"No se puede decir que uno es feminista y al mismo tiempo asumir las políticas negacionistas y machistas de Vox", ha aseverado Redondo, para quien "ahora mismo la derecha extrema y la extrema derecha son dos gotas de agua". La titular de Igualdad ha instado a las mujeres a "reaccionar" y ha asegurado que el Gobierno "no va a permitir ese tipo de tergiversación y manipulación del mensaje".

"Es una burda falacia", ha aseverado Redondo, quien ha afeado a Guardiola que utilice los derechos de las mujeres como "moneda de cambio" para conformar un gobierno con Vox en Extremadura.

"Un peligro para las mujeres"

En la misma línea se ha expresado la secretaria de Igualdad del PSOE federal, Pilar Bernabé, para quien se demuestra que el PP "es un peligro para las mujeres". "Están solamente para utilizarlas electoralemente, para sus propios números y su propia estrategia electoral, o para que salgan las cuentas a la hora de conformar un gobierno", ha señalado.

En declaraciones a los medios desde Alzira (Valencia), Bernabé ha lamentado que "volvemos a ver el peor PP que podíamos imaginar". "Lo estamos viendo en Extremadura y lo estamos viendo en España", según la también delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana.

La secretaria socialista de Igualdad ha defendido que el PSOE "va a ser siempre la única garantía de que las mujeres puedan vivir en este país en total libertad, alejadas del negacionismo machista, de esa violencia de género que niega el partido de Vox, que ahora resulta que es también el ideario de la señora Guardiola y del PP en general".

"Vergüenza como mujer"

"Me da mucha vergüenza, como mujer, escuchar a la señora Guardiola decir que su feminismo es el que coincide plenamente con los que tienen a machistas condenados en el Congreso de los Diputados, que es el que coincide plenamente con quienes dan premios a señores que también han sido condenados", ha dicho.

Según Bernabé, hace apenas un año, "a la señora Guardiola la escuchábamos decir que Vox hacía un tufo machista y ahora resulta que coincide plenamente con Vox. Creo que los principios del PP quedan de manifiesto, creo que el PP es un peligro para las mujeres", ha incidido.