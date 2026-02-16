Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 16 de febrero

Actualidad
El corredor Madrid-Lisboa por Cáceres encara su despegue tras el ‘sí’ portugués
Portugal ya ha aprobado la IC-31 desde Alcains hasta Monfortinho sin peajes y se compromete a iniciar las obras en los próximos meses. La Junta recibirá en julio el estudio de viabilidad del tramo extremeño
La emigración selectiva ‘masculiniza’ dos de cada tres localidades extremeñas
Este fenómeno ocurre fundamentalmente en los municipios de menor tamaño
El milano real repunta, con Extremadura como uno de sus principales bastiones
El censo de SEO/BirdLife (uno por década) contabiliza 20.000 ejemplares másen España, de ellos 7.335 en Extremadura, tras su situación crítica en el siglo XX
Alcalde de Oliva de Plasencia: "Me consta que la resolución sobre la planta de biometano será positiva"
Ángel González la defiende porque "no desprende olores y utiliza la tecnología más avanzada"
Los 'mares' del polígono Charca Musia vuelven a desbordarse en Cáceres
Vecinos y empresarios alertan de un problema estructural agravado por el desarrollo de los barrios colindantes y las infraestructuras viarias
- El megaproyecto extremeño de 2.800 millones que situará a la región en la carrera europea de la IA estará en Mérida
- Sigue en directo la protesta de los agricultores extremeños en Cáceres
- La Serena, el mayor pantano de España, comienza a desembalsar en Badajoz por cuarta vez en su historia
- Los pasajeros del Alvia Madrid-Badajoz, a la espera de ser evacuados tras chocar contra un vehículo
- La vivienda prefabricada no es la casa del futuro, ya es la del presente
- La cadena de borrascas en Extremadura cierra negocios, paraliza obras y hunde la actividad en bares y terrazas
- Los agricultores extremeños amenazan con bloquear Cáceres cortando sus principales accesos
- Un proyecto transformará en Extremadura la lana de desecho en productos de alto coste