Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 16 de febrero

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Autovía del norte de Extremadura.

Autovía del norte de Extremadura. / Toni Gudiel

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

El corredor Madrid-Lisboa por Cáceres encara su despegue tras el ‘sí’ portugués

Portugal ya ha aprobado la IC-31 desde Alcains hasta Monfortinho sin peajes y se compromete a iniciar las obras en los próximos meses. La Junta recibirá en julio el estudio de viabilidad del tramo extremeño

La emigración selectiva ‘masculiniza’ dos de cada tres localidades extremeñas

Este fenómeno ocurre fundamentalmente en los municipios de menor tamaño

El milano real repunta, con Extremadura como uno de sus principales bastiones

El censo de SEO/BirdLife (uno por década) contabiliza 20.000 ejemplares másen España, de ellos 7.335 en Extremadura, tras su situación crítica en el siglo XX

Alcalde de Oliva de Plasencia: "Me consta que la resolución sobre la planta de biometano será positiva"

Ángel González la defiende porque "no desprende olores y utiliza la tecnología más avanzada"

Los 'mares' del polígono Charca Musia vuelven a desbordarse en Cáceres

Vecinos y empresarios alertan de un problema estructural agravado por el desarrollo de los barrios colindantes y las infraestructuras viarias

