Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 16 de febrero

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Portugal ya ha aprobado la IC-31 desde Alcains hasta Monfortinho sin peajes y se compromete a iniciar las obras en los próximos meses. La Junta recibirá en julio el estudio de viabilidad del tramo extremeño

Este fenómeno ocurre fundamentalmente en los municipios de menor tamaño

El censo de SEO/BirdLife (uno por década) contabiliza 20.000 ejemplares másen España, de ellos 7.335 en Extremadura, tras su situación crítica en el siglo XX

Ángel González la defiende porque "no desprende olores y utiliza la tecnología más avanzada"

Vecinos y empresarios alertan de un problema estructural agravado por el desarrollo de los barrios colindantes y las infraestructuras viarias