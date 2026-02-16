Quintana culpa al PP de la exclusión del Gobierno en una reunión con eurodiputados sobre Almaraz

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha pedido este lunes explicaciones al Partido Popular por impedir, a su juicio, la presencia del Gobierno de España en una reunión con eurodiputados celebrada en la zona de la central nuclear de Almaraz.

Quintana ha mostrado su extrañeza ante la celebración de encuentros institucionales sin la participación del Gobierno de España, al que ha definido como la administración competente en esta materia, y ha señalado que esta decisión responde a “otras razones”. “No voy, pero es muy triste”, ha reiterado, al tiempo que ha afirmado que el PP “debería dar muchas razones”.

Tres condiciones para la continuidad

El delegado ha defendido que la posición del Ejecutivo sobre la continuidad de la central se basa en tres requisitos. En primer lugar, ha señalado la seguridad, que pasa por un informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear. En segundo lugar, ha indicado que el Gobierno pretende evitar que una eventual rebaja fiscal a las empresas se traslade al recibo de la luz de consumidores e industrias. En tercer lugar, ha sostenido que no se conceden reducciones impositivas a compañías que, según ha señalado, están registrando beneficios históricos.

En este sentido, Quintana ha afirmado: “No va a haber una rebaja de impuestos a empresas que están batiendo récords históricos de beneficios y además la semana pasada vimos que presumían que pagaban el dividendo más importante de la historia a sus accionistas”. Y ha planteado que “a lo mejor” esa es la razón por la que, según su versión, se le ha excluido: “A lo mejor es esto lo que no querían escuchar y por ello han optado por prohibir que vaya y esté presente el Gobierno de España, que es la única institución competente”.

Documentación de la prórroga y plazo

Quintana también ha señalado que las empresas deben completar la documentación requerida en el proceso de solicitud de prórroga para que pueda evaluarse conforme a los criterios establecidos. Ha asegurado que, para la seguridad, deben aportar “los papeles que en este momento todavía no los han presentado”, aunque ha añadido que no duda de que lo hagan “en el último momento, como siempre”.

Además, ha recordado que se les ha dado de plazo hasta el 18 de febrero, este miércoles, y ha afirmado que por el momento no han presentado la documentación ante el Consejo de Seguridad Nuclear.

El delegado ha aludido a distintas comunicaciones de las compañías en 2025 para reforzar su argumentación. Según ha indicado, el 20 de septiembre de 2025 las empresas dijeron que “iban a cerrar Almaraz” porque “no eran rentables”; el 10 de octubre comunicaron que contrataban 200 trabajadores menos porque “necesitaban menos seguridad, porque iban a cerrar”; y el 28 de octubre “solicitan la prórroga sin rebaja de ningún tipo”, pero presentaron los documentos “incompletos”, ha relatado.

Visita de eurodiputados y cruce de versiones

Diez eurodiputados encabezados por el presidente de la Comisión de Peticiones, el polaco Bogdan Rzońca, se han desplazado este lunes a Extremadura para recabar información sobre el posible cierre de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) y las implicaciones que ello tendría para España y para la transición energética en la Unión Europea.

La delegación había pedido una reunión con la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, que ha rechazado el encuentro, según el PP.

Por su parte, el Partido Socialista (PSOE) ha sostenido que Quintana era el interlocutor designado por el ministerio durante esta visita y ha subrayado que su presencia “el PP ha vetado en la Comisión de Peticiones”.