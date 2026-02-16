Repunta el conejo y la liebre en Extremadura, pero bajan las aves migratorias en la caza menor

La última temporada de caza menor ha atestiguado el “repunte” de la población de conejo en Extremadura, un alza que también se ha producido en el caso de la liebre, aunque durante la campaña se ha contado con menos presencia de aves migratorias.

El biólogo de la Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza), Miguel Gómez Beloki, ha explicado a EFE que en aquellos espacios “donde se ha llevado a cabo una gestión óptima” se han obtenido “los resultados esperados” durante la temporada.

Así, se ha producido “un repunte” en las poblaciones de liebre, la codorniz “ha respondido en la media veda” y la caza de la tórtola, con limitaciones, ha podido regresar a Extremadura después de cuatro años.

Frente a ello ha sido escasa la presencia de aves migratorias debido al menor frío de este invierno.

Estas condiciones climatológicas han hecho que se quedaran más tiempo en tierras más al norte, donde encuentran ahora un clima más benigno, lo que propicia una mayor continuidad de insectos y por tanto de alimento para estas especies, como demuestra el hecho de que el zorzal haya sido más abundante solo especialmente durante el último tramo de su temporada.

“No ha sido una buena temporada ni para el zorzal ni para la paloma”, ha incidido.

Lluvias y efectos en el final de campaña

En este caso, como acontece ahora con la perdiz con reclamo, el último tramo de la campaña también se ha visto afectado por la continuidad de las lluvias, repercutiendo las precipitaciones y la humedad a su vez en la actual reproducción de la perdiz.

Gómez Beloki también ha recordado respecto a la paloma migratoria que en la actualidad hay muchos menos dormideros que tiempo atrás, lo que incide en el hábitat con el que se encuentra este animal en la comunidad autónoma.

Ciclos en la migración

No obstante, el experto ha afirmado que la presencia de aves migratorias “responde más bien a ciclos, pues hace dos años se contó por ejemplo con un número como el que no se había visto en lustros”.

En cuanto a la liebre, “se ha producido un repunte” respecto a su población después de la incidencia de la mixomatosis, mientras que el conejo va in crescendo en Extremadura debido “a la buena gestión”, “con densidades medias o altas” en distintos espacios, aunque ausente o escaso aún “en otras zonas”.

La caza, motor social y económico

La actividad cinegética mantiene un peso relevante en Extremadura por su impacto en el medio rural, al contribuir al empleo vinculado a fincas y cotos, al movimiento de hostelería y servicios en temporada y a la gestión del territorio a través de la planificación de aprovechamientos, según destacan habitualmente las organizaciones del sector.