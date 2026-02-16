Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OposicionesCuartos del BañoPSOE ExtremaduraSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Evento solidario

La Uex anima a los extremeños a correr a favor de los afectados por los incendios del pasado verano

El cross, en el Complejo Deportivo El Cuartillo (Cáceres), incluirá una caminata/carrera de 2 kilómetros y una prueba de 6 kilómetros

Un vecino trabaja en un área quemada tras el incendio de Jarilla.

Un vecino trabaja en un área quemada tras el incendio de Jarilla. / Eduardo Palomo / Efe

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

La Universidad de Extremadura (UEx) ha organizado para el próximo domingo, 22 de febrero, en Cáceres el I Cross Solidario (UEx-VIEWNEXT), una iniciativa con la que ha previsto recaudar fondos para los afectados por los incendios forestales que han impactado en varias comarcas extremeñas el pasado verano.

La prueba se celebrará en el Complejo Deportivo El Cuartillo, en la carretera de Trujillo, una instalación gestionada por la Diputación de Cáceres.

Dos modalidades y horarios

La organización ha establecido dos modalidades: una caminata/carrera de 2 kilómetros, con salida a las 10:00 horas, y una carrera de 6 kilómetros programada para una hora después.

Los inscritos en la prueba de 6 kilómetros que pertenezcan a los colectivos de alumnos, personal docente e investigador (PDI) y personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS) de la UEx también han quedado incluidos en la final del Trofeo Rector de Campo a Través. Los premios de este trofeo se entregarán en la jornada final prevista para el 15 de abril.

El cross contará con cinco categorías (absoluta, estudiantes UEx, PDI UEx, PTGAS UEx y Alumni), diferenciadas por género, y concederá premios a los tres primeros clasificados de cada categoría.

Noticias relacionadas y más

La UEx ha indicado que el evento cuenta con la colaboración de la Diputación de Cáceres, Alianza Extremadura es Futuro, el Consejo Social de la UEx, Cruz Roja, Fundación Universidad, el Consejo de Alumnos de la UEx, Fundación Jóvenes y Deporte y la Junta de Extremadura.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El megaproyecto extremeño de 2.800 millones que situará a la región en la carrera europea de la IA estará en Mérida
  2. Sigue en directo la protesta de los agricultores extremeños en Cáceres
  3. La Serena, el mayor pantano de España, comienza a desembalsar en Badajoz por cuarta vez en su historia
  4. Los pasajeros del Alvia Madrid-Badajoz, a la espera de ser evacuados tras chocar contra un vehículo
  5. La vivienda prefabricada no es la casa del futuro, ya es la del presente
  6. La cadena de borrascas en Extremadura cierra negocios, paraliza obras y hunde la actividad en bares y terrazas
  7. Los agricultores extremeños amenazan con bloquear Cáceres cortando sus principales accesos
  8. Un proyecto transformará en Extremadura la lana de desecho en productos de alto coste

Los resguardos de seguridad de las presas del Guadiana, "prácticamente agotados" tras el tren de borrascas

Los resguardos de seguridad de las presas del Guadiana, "prácticamente agotados" tras el tren de borrascas

La Uex invita a los extremeños a correr a favor de los afectados por los incendios del verano

La Uex invita a los extremeños a correr a favor de los afectados por los incendios del verano

Miguel Ángel Morales pide una "acción conjunta" para que Almaraz "no se cierre"

Miguel Ángel Morales pide una "acción conjunta" para que Almaraz "no se cierre"

La huelga de médicos alcanza un seguimiento del 18,7% este lunes en Extremadura: "Hemos tenido que pedir cita para otro día"

La huelga de médicos alcanza un seguimiento del 18,7% este lunes en Extremadura: "Hemos tenido que pedir cita para otro día"

Guardiola matiza sus palabras: "Defiendo el feminismo que considero que debería defender Vox"

Guardiola matiza sus palabras: "Defiendo el feminismo que considero que debería defender Vox"

Eurodiputados en Almaraz: "No hemos venido con ningún tipo de idea preconcebida, sino para conocer el problema"

Eurodiputados en Almaraz: "No hemos venido con ningún tipo de idea preconcebida, sino para conocer el problema"

Vox ve "avances" para pactar en Extremadura pero exige a Guardiola "hechos, no palabras"

Vox ve "avances" para pactar en Extremadura pero exige a Guardiola "hechos, no palabras"

Iberdrola, Endesa y Naturgy apuran el plazo para enviar al Consejo de Seguridad Nuclear la información extra para ampliar Almaraz

Iberdrola, Endesa y Naturgy apuran el plazo para enviar al Consejo de Seguridad Nuclear la información extra para ampliar Almaraz
Tracking Pixel Contents