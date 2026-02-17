Sector agrario
Apicultores Extremeños urgen a la Junta que evalúe las incidencias del temporal para reclamar ayudas
APAEX reclama a la Junta de Extremadura que remita al ministerio un informe de daños para así poder hacer frente a las pérdidas ocasionadas por el temporal.
E.P
La Asociación Profesional Extremeña de Apicultores (APAEX) ha remitido por carta a la Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura una relación de las pérdidas y daños sufridos por el temporal que está provocando una "catástrofe sin precedentes" para el sector.
El Colectivo reclama al gobierno regional en funciones que eleve "cuanto antes" al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), como ya lo está haciendo Andalucía, un "informe preciso" que recoja todas las incidencias sufridas por el sector agrario en la comunidad con el objetivo de "movilizar financiación" para afrontar los daños ocasionados por este "inusual y adverso comportamiento climatológico".
En el caso de la apicultura, la situación reviste "máxima gravedad" debido a la "problemática" que viene padeciendo el propio sector, por la mortandad y el debilitamiento por "ineficacia" de los acaricidas contra Varroa, unido al impacto "muy negativo" del temporal, que va a provocar un "fuerte golpe al mantenimiento, sobrevivencia y óptimo desarrollo" de toda la cabaña apícola en la campaña 2026, indica Apaex en una nota de prensa.
El presidente de APAEX, Ventura Gil Redondo, estima que la administración debe hacerse cargo de este "desastre natural" que sufren las explotaciones apícolas extremeñas, precisándose una "compensación económica por colmena (lucro cesante) que compense la pérdida de renta producida y asumiendo la flexibilidad necesaria en los controles administrativos sobre el terreno".
- El megaproyecto extremeño de 2.800 millones que situará a la región en la carrera europea de la IA estará en Mérida
- Sigue en directo la protesta de los agricultores extremeños en Cáceres
- La Serena, el mayor pantano de España, comienza a desembalsar en Badajoz por cuarta vez en su historia
- Los pasajeros del Alvia Madrid-Badajoz, a la espera de ser evacuados tras chocar contra un vehículo
- La vivienda prefabricada no es la casa del futuro, ya es la del presente
- La cadena de borrascas en Extremadura cierra negocios, paraliza obras y hunde la actividad en bares y terrazas
- Los agricultores extremeños amenazan con bloquear Cáceres cortando sus principales accesos
- Un proyecto transformará en Extremadura la lana de desecho en productos de alto coste