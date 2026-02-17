Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Apicultores Extremeños urgen a la Junta que evalúe las incidencias del temporal para reclamar ayudas

APAEX reclama a la Junta de Extremadura que remita al ministerio un informe de daños para así poder hacer frente a las pérdidas ocasionadas por el temporal.

Los apicultores piden financiación tras los daños sufridos por el temporal

Los apicultores piden financiación tras los daños sufridos por el temporal / PIXABAY

El Periódico Extremadura

E.P

Cáceres

La Asociación Profesional Extremeña de Apicultores (APAEX) ha remitido por carta a la Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura una relación de las pérdidas y daños sufridos por el temporal que está provocando una "catástrofe sin precedentes" para el sector.

El Colectivo reclama al gobierno regional en funciones que eleve "cuanto antes" al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), como ya lo está haciendo Andalucía, un "informe preciso" que recoja todas las incidencias sufridas por el sector agrario en la comunidad con el objetivo de "movilizar financiación" para afrontar los daños ocasionados por este "inusual y adverso comportamiento climatológico".

En el caso de la apicultura, la situación reviste "máxima gravedad" debido a la "problemática" que viene padeciendo el propio sector, por la mortandad y el debilitamiento por "ineficacia" de los acaricidas contra Varroa, unido al impacto "muy negativo" del temporal, que va a provocar un "fuerte golpe al mantenimiento, sobrevivencia y óptimo desarrollo" de toda la cabaña apícola en la campaña 2026, indica Apaex en una nota de prensa.

El presidente de APAEX, Ventura Gil Redondo, estima que la administración debe hacerse cargo de este "desastre natural" que sufren las explotaciones apícolas extremeñas, precisándose una "compensación económica por colmena (lucro cesante) que compense la pérdida de renta producida y asumiendo la flexibilidad necesaria en los controles administrativos sobre el terreno".

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 17 de febrero de 2026

