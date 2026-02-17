Aprobada la subida del SMI para 72.000 extremeños, que cobrarán 1.221 euros al mes

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la subida del 3,1% del SMI en 2026 hasta los 1.221 euros mensuales en 14 pagas, con lo que los perceptores cobrarán 37 euros más al mes con efectos retroactivos desde el 1 de enero.

Una revisión al alza que beneficiará a alrededor de dos millones de trabajadores en toda España y que obligará a empresas y empleadores a abonarles hasta 43 euros más en la nómina del mes de febrero.En concreto, el salario mínimo sube desde los 1.184 euros brutos al mes, en 14 pagas, a los 1.221 euros brutos al mes. Un incremento del 3,1% que supone un salario anual de 17.094 euros (9,55 euros por hora)

La subida es fruto de un acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, después de que la patronal se descolgara del mismo, que incluye mantenerlo exento de tributación así como el compromiso de impedir que el incremento sea absorbido o compensado por los complementos salariales.

Tras la firma de este acuerdo entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los sindicatos, la secretaria general de UGT Extremadura, Patro Sánchez, ha valorado como “muy positiva” la subida del Salario Mínimo Interprofesional y ha defendido que se trata de una medida de “justicia social” que beneficiará directamente a unos 72.000 trabajadores en la región, una de las comunidades donde mayor será el impacto por partir de salarios más bajos.

Beneficios empresariales y sueldos bajos

Sánchez ha subrayado que, según sus datos, las empresas están generando un beneficio aproximado del 13,9% y ha defendido que esa ganancia debe ser repartida también entre los trabajadores, en especial entre quienes cobran menos.

Asimismo, ha recordado que el SMI ha subido un 65,9% desde 2018, lo que, a su juicio, ha beneficiado de forma especial a Extremadura por su estructura salarial.

Sectores más beneficiados

La dirigente sindical ha indicado que los principales sectores favorecidos en la región serán la agricultura y los servicios, como la dependencia o la hostelería, empleos que ha descrito como más precarios y en los que, en muchos casos, predominan mujeres. Por ello, ha enmarcado el incremento en una cuestión de justicia y cohesión social.

UGT ha destacado que el SMI es un elemento “importantísimo” para impulsar la negociación colectiva, ya que, según Sánchez, no se puede firmar ningún convenio en el que la categoría mínima se sitúe por debajo de los 1.221 euros.

Objetivo: 1.440 euros

Pese a valorar positivamente la decisión del Gobierno, Patro Sánchez ha insistido en que el sindicato aspira a que el SMI alcance el salario medio en España, situado en 1.440 euros, por lo que seguirán “en la pelea” para lograr un salario digno.

Preguntada por el argumento de la patronal sobre un posible impacto negativo en el empleo, Sánchez lo ha rechazado y lo ha calificado de “mantra totalmente incierto”. Ha afirmado que, tras años de subidas, hay más personas trabajando y la economía se ha reactivado porque los trabajadores tienen mayor capacidad para gastar.