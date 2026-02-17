La brecha salarial crece por primera vez desde 2015 y deja a las extremeñas con 3.000 euros menos

Las mujeres extremeñas cobran de media casi 3.000 euros menos al año que los hombres. La diferencia salarial se sitúa en 2.997,91 euros anuales y eleva la brecha hasta el 11,91%, el primer repunte que se registra desde 2015, según el informe presentado este martes en Mérida por la vicesecretaria general de UGT Extremadura, Montserrat Marcos, con motivo del Día Internacional de la Igualdad Salarial, que se conmemora el 22 de febrero.

En 2023, el salario medio femenino fue de 22.181,88 euros anuales, frente a los 25.179,79 euros que percibieron los hombres. El sueldo de las mujeres representa el 88% del masculino.

"Este repunte es una señal de alerta. La igualdad salarial no está consolidada y los avances no son irreversibles", advierte Marcos.

Extremadura se mantiene como la tercera comunidad autónoma con menor brecha salarial del país y continúa por debajo de la media nacional, situada en el 15,74%. No obstante, desde UGT se señala que esta posición no puede interpretarse como un éxito estructural, ya que también responde a un contexto de salarios más bajos.

Desde 2013, la brecha salarial se ha reducido en más de 13 puntos en la región, un descenso superior al registrado en el conjunto del país. El sindicato sostiene que la negociación colectiva y las políticas salariales han contribuido a esa evolución, aunque considera que necesitan continuidad y refuerzo.

Precariedad y parcialidad

UGT vincula la desigualdad salarial a factores estructurales del mercado laboral. En Extremadura, una de cada cuatro mujeres trabaja a tiempo parcial, mientras que en los hombres esta situación apenas afecta a uno de cada veinte.

La vicesecretaria general de UGT Extremadura, Montserrat Marcos Sánchez, sobre la brecha salarial de género. / Cedida

En 2025, el 44% de los contratos celebrados con mujeres en la comunidad tuvieron una duración inferior a 30 días. Además, tres de cada diez trabajadoras se concentran en sectores como la hostelería, el comercio y los servicios personales, caracterizados por salarios más bajos y mayor inestabilidad.

"La brecha salarial no es casual. Es el resultado de un modelo laboral que sigue penalizando a las mujeres con más temporalidad, más parcialidad y menos acceso a los sectores mejor pagados", afirma la vicesecretaria general de UGT Extremadura.

Diferencias según ocupación

La desigualdad varía también en función del nivel profesional. La brecha alcanza el 31,55% en ocupaciones elementales y se reduce al 5,19% en las de mayor responsabilidad.

Además, una de cada dos trabajadoras extremeñas considera que no tiene un acceso equitativo a la formación para el empleo, lo que, según el sindicato, limita sus oportunidades de promoción y mejora salarial.

"La desigualdad de género en el acceso a la formación perpetúa la brecha salarial y frena la promoción profesional de las mujeres", afirma Marcos.

Edad y pensiones

La brecha salarial es especialmente elevada entre las mujeres de 45 a 54 años y termina reflejándose en la jubilación. Las pensionistas extremeñas perciben una pensión media inferior a la de los hombres y más de siete de cada diez reciben cuantías por debajo del Salario Mínimo Interprofesional.

"La desigualdad salarial de hoy es la pobreza de mañana. Si no corregimos la brecha en el empleo, perpetuamos la desigualdad en las pensiones", advierte la responsable sindical.

UGT reclama el cumplimiento efectivo del principio de igual salario por trabajo de igual valor, transparencia retributiva real en las empresas, fin del abuso de la parcialidad y la temporalidad femenina, subidas del Salario Mínimo Interprofesional sin absorciones ni compensaciones y un mayor control público en materia de igualdad salarial.