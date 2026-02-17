Eugenia Silva se abre en canal en su casa de campo de Extremadura: "Aquí murió mi padre, el vínculo es muy profundo"

La revista ¡Hola! ha llevado a su portada de febrero a Eugenia Silva con un reportaje muy especial: la modelo ha abierto las puertas de su casa de campo en Extremadura con motivo de su 50 cumpleaños, que celebró el pasado 13 de enero. Una fecha redonda que ha querido conmemorar sincerándose y mostrando el lugar que mejor representa quién es y de dónde viene.

"Forma parte de mis recuerdos más profundos y de la historia de mi familia. Aquí se han vivido momentos muy felices, pero también algunos de los más duros. Aquí murió mi padre y aquí está enterrado, así que el vínculo es muy profundo", declara Silva en la entrevista con la publicación.

La modelo en su finca. / IG @eusilva

Lejos de las pasarelas y del ritmo internacional que ha marcado su carrera, la modelo encuentra en su finca extremeña el equilibrio. "Nueva York–Puebla del Maestre, 5.690 kilómetros más tarde, felicidad absoluta", escribía hace unos meses en sus redes sociales junto a imágenes del campo. Una frase que resume ese puente sentimental entre su vida en el extranjero y la serenidad de la dehesa extremeña.

Profundamente vinculada a sus raíces familiares, la modelo es propietaria del cortijo Dehesa de Arriba, en Puebla del Maestre. La finca, de unas 300 hectáreas, perteneció a su familia paterna y fue recuperada por ella para convertirla en su hogar en la región. Tras adquirirla, impulsó una reforma integral respetando el carácter original de la casa.

Arquitectura tradicional

Tal y como muestra el reportaje de ¡Hola! y recogen también revistas especializadas en interiorismo, la vivienda combina la arquitectura tradicional extremeña -muros blancos, techos con vigas de madera, materiales nobles- con un estilo bohemio y elegante. El diseño lleva la firma de Luis Galliussi, que logró conservar la esencia de la casa de sus abuelos, aportando al mismo tiempo un aire sofisticado y actual.

Un rincón de lectura. / IG @eusilva

El cortijo se abre al paisaje de encinas y alcornoques, con amplios porches, piscina y espacios pensados para disfrutar en familia. Protegida de miradas indiscretas, la finca se ha convertido en su refugio. Allí pasea, comparte sobremesas largas y se deja ver por el pueblo como una vecina más de Puebla del Maestre, con apenas 650 habitantes.

Tras años residiendo en Nueva York, Eugenia Silva decidió regresar a España e instalarse en Madrid para criar a sus hijos. Esa decisión le ha permitido reforzar su conexión con nuestra región y visitar con más frecuencia la finca.

A sus 50 años, la modelo combina su trayectoria en la moda con una faceta empresarial al frente de su agencia de representación, LIMITED, y una vida familiar junto a Alfonso de Borbón, con quien tiene dos hijos. ¡Hola! retrata ahora una etapa vital. Medio siglo de vida en el que Eugenia Silva mira hacia atrás sin perder de vista sus orígenes. En esa mirada, su casa de campo en Extremadura ocupa un lugar central: el espacio donde celebra, descansa y vuelve a ser ella misma.

Sus padres

Eugenia Silva es hija de Antonio Silva Jaraquemada y de María Eugenia Hernández-Mancha. Su padre, un prestigioso jurista que ejerció la carrera de fiscal, fallecía en abril de 2023. Su madre, con orígenes en Guareña, es hermana de Antonio Hernández-Mancha, abogado del Estado y expresidente de Alianza Popular.