La delegación de eurodiputados visita Almaraz y conoce de primera mano el funcionamiento de la central nuclear

Una delegación del Parlamento Europeo ha visitado este martes la Central Nuclear de Almaraz dentro de la misión oficial que desarrolla en España para evaluar el impacto económico, energético y social que tendría el cierre de la planta. La iniciativa responde a la petición registrada en mayo en Bruselas por la plataforma Sí a Almaraz, Sí al futuro ante la Comisión de Peticiones, y sus conclusiones se plasmarán en un informe que la Eurocámara dará a conocer en los próximos meses.

Durante la visita, los eurodiputados han recorrido el edificio de turbinas, el simulador de la Sala de Control y el ATI 20, además de las obras del futuro ATI 100. Guiados por el equipo directivo de Centrales Nucleares Almaraz-Trillo y especialistas de la instalación, la delegación pudo comprobar —según los organizadores— el funcionamiento “seguro y fiable” de la central y su grado de modernización, con el objetivo de subrayar su capacidad para operar a largo plazo.

Escuela de formación

La agenda incluyó también una parada en la Escuela de Formación, donde la delegación conoció los recursos técnicos y materiales destinados a los programas anuales de capacitación. En estas instalaciones se forman asimismo alumnos del programa de FP Dual de Automatización y Robótica Industrial impulsado hace doce años por la central junto al IES Zurbarán de Navalmoral de la Mata. La plataforma destaca que, gracias a este modelo eminentemente práctico, el 100% del alumnado que lo ha cursado se ha incorporado al mercado laboral.

El presidente de Sí a Almaraz, Sí al futuro, Fernando Sánchez, que acompañó a la delegación, trasladó a los eurodiputados «el impacto devastador que tendría sobre la región el cierre de la central». En su intervención defendió la “excelencia” de las instalaciones, citó el reconocimiento de WANO y remarcó el “efecto tractor” de la planta: más de 4.000 empleos, suministro a cuatro millones de hogares y alrededor del 7% de la generación eléctrica del país. “No queremos que Almaraz cierre porque sería un desastre para el Campo Arañuelo”, añadió, confiando en que el mensaje desde Bruselas sea escuchado por el Gobierno de España.

Se trata del segundo día de una visita a la comarca encabezada por el jefe de misión, Bogdan Rzońca (Polonia, ECR), y en la que participan europarlamentarios de distintos grupos y cuatro países. La delegación está integrada por representantes de varias familias políticas europeas y perfiles diversos: Elena Nevado (PPE), Juan Carlos Girauta (Patriotas por Europa), Diego Solier (ECR), Marcin Sypniewski (Europa de las Naciones Soberanas), Sebastián Kruis (Patriotas por Europa), Fredis Beleris (PPE) y Kosma Złotowski (ECR).

Bogdan Rzońca, el eurodiputado que encabeza la delegación del Parlamento Europeo. / Toni Gudiel

En la primera jornada, celebrada el lunes, los eurodiputados mantuvieron encuentros con autoridades locales y regionales, entre ellas la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, además de responsables institucionales de la Diputación de Cáceres y alcaldes de Almaraz y Navalmoral de la Mata. También se reunieron con representantes de la Asamblea de Extremadura de PP, PSOE y Vox dentro de una agenda centrada en el futuro socioeconómico del entorno.

Una decisión pendiente del Miteco

La visita europea llega pocos días después de que quince alcaldes de la zona entregaran una carta al presidente del Gobierno solicitando el mantenimiento de la central y expresando su preocupación por el calendario de desmantelamiento anunciado. Las empresas propietarias han pedido una prórroga de tres años, hasta 2030, a la espera de la decisión final del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) tras el informe técnico del CSN. “Esperamos que el Consejo de Seguridad Nuclear informe positivamente pronto y que el Gobierno adopte una decisión basada en criterios técnicos y no ideológicos”, afirmó Sánchez, quien pidió poner fin a la incertidumbre de “miles de familias” vinculadas a la actividad de la planta.

En este contexto, la presencia de eurodiputados se interpreta como un movimiento para elevar el debate al plano comunitario. La misión busca situar el futuro de Almaraz en el marco europeo, donde la energía nuclear se mantiene en el mix de numerosos Estados miembros y se defiende como una fuente estable y baja en carbono.