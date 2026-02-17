Dromo, en Badajoz, consigue dos Soles Repsol y otros tres restaurantes extremeños se estrenan con un Sol

La gastronomía extremeña no deja de sumar reconocimiento, ahora de la mano de la Guía Repsol que ha concedido sus reconocimientos a cuatro restaurantes de Extremadura, en una gala celebrada en Tarragona con los chefs más destacados del país. La mayor distinción se la lleva Dromo, en Badajoz, que ha sido reconocido con 2 Soles Repsol, por su cocina "mezcla de memoria familiar con vanguardia para ensalzar sabores populares".

Responsables de El Bar Old School Food, de Mérida, con su Sol Repsol. / REPSOL

Pero además, hay otros tres restaurantes extremeños que se cuelan por primera vez en esta prestigiosa lista con un Sol cada uno: Nardi (en Hervás), Veratus (en Jarandilla de la Vera) y Bar Old School Food (en Mérida).

Con estas nuevas incorporaciones, Extremadura cuenta ya con un total de 18 restaurantes galardonados: 16 con un Sol, uno con 2 Soles (Dromo) y otro con 3 Soles (Atrio), la máxima distinción.

El chef de Veratus, en Jarandilla de la Vera, con su galardón. / REPSOL

"Guía Repsol tiene todo el año puesto el radar en los restaurantes que mezclan inteligencia e intuición y los busca proactivamente por el territorio para que sigamos probando cosas nuevas. Las tendencias 'gastro' evolucionan cada año y en esta edición 2026 la fusión entre distintas regiones de España sustituye a las influencias más exóticas, que tanto tiempo han prevalecido en los restaurantes. Hay propuestas también rupturistas, que conviven con otras más evocadoras y la conciliación se extiende en el sector”, ha explicado María Ritter, directora de Guía Repsol, durante la gala.

Responsables de Nardi, en Hervás, con su Sol Repsol. / REPSOL

83 nuevos Soles en España

En el conjunto del España, se han entregado en total 83 nuevos Soles, con la máxima distinción (3 Soles) para tres propuestas que evidencian la heterogeneidad de España: A Tafona (en A Coruña), Ramón Freixa Atelier (Madrid) y Voro (Mallorca). Además, once restaurantes que se estrenan con Dos Soles Guía Repsol, entre los que se encuentran el pacense Dromo, y otros 69 han logrado un Sol, entre ellos tres negocios extremeños.

Los expertos de la guía destacan, en una nota, que los jóvenes cocineros son una multitud entre los galardonados y destacan que este colectivo que son partidarios de menús más cortos y asequibles, "responden a las demandas de un comensal que busca frescura y cambios frecuentes para seguir la temporada al detalle".

“Guía Repsol se distingue desde hace décadas por estar pegada a la calle, detectando tendencias, reconociendo tanto a quienes llevan toda una vida defendiendo un proyecto culinario como a quienes llegan con una mirada fresca y transformadora. En esta edición, más de una treintena de jóvenes cocineras y cocineros se incorporan a la Guía con propuestas sostenibles, creativas y llenas de futuro. Esa mezcla de veteranía y juventud es una de nuestras mayores riquezas”, ha destacado el presidente de Repsol, Antonio Brufau.

Más de 800 restaurantes en la guía

Con las nuevas incorporaciones de la edición 2026, un total de 808 restaurantes forman el universo de Soles Guía Repsol: 46 Tres Soles, 173 Dos Soles y 589 Un Sol, además de 1.605 Restaurantes Guía Repsol (hasta ahora denominados Recomendados), con 242 novedades. Además, en su empeño por difundir la gastronomía española, la Guía Repsol ha abierto en el último año ‘El Puesto Guía Repsol’ en el madrileño mercado de Vallehermoso, donde los restaurantes con Soles y Soletes acercan su cocina al público.