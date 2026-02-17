Extremadura saca una línea de avales destinados a pymes y autónomos para paliar las pérdidas por los temporales

La Junta de Extremadura ha sacado una línea de avales destinados a pymes y autónomos de cualquier sector productivo que hayan sufrido pérdidas por los sucesivos temporales que han sacudido la región los últimos días.

El objetivo principal de esta línea de avales, que será gestionada a través de la Sociedad de Garantía Recíproca Extremeña de Avales (Extraval), es facilitar el acceso a la financiación a las empresas afectadas así como paliar la disminución de ingresos asegurando su continuidad y evitando que se vean obligadas a reducir su actividad y trabajadores.

Esta línea de avales permitirá a pymes y autónomos poder acceder a líneas de financiación mediante la concesión de avales con mejores condiciones, contando con tipos de interés y plazos de amortización más convenientes, explica en nota de prensa el Ejecutivo regional.

Así, la línea de financiación tiene un límite de 50.000 euros por beneficiario en operaciones de circulante que son aquellos gastos del día a día (el pago de nóminas, por ejemplo) que se podrían pagar en un plazo de hasta cinco años y a un tipo de interés del 0,5 por ciento más el Euríbor.

Con esta iniciativa la Junta de Extremadura considera que se demuestra, una vez más, su "compromiso" con el tejido empresarial de la región estando a su lado, y mostrando su apoyo a un sector del que "depende" el bienestar económico de la región.