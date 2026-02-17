Laureano León (PP) y Manuel Borrego (PSOE) toman posesión como nuevos senadores por Extremadura

Los nuevos senadores autonómicos por designación de la Asamblea de Extremadura, Laureano León (PP) y Manuel Borrego (PSOE) han tomado posesión este martes en la Cámara Alta. León ha jurado la constitución y Borrego, que renunciará al acta de diputado regional, la ha prometido al inicio del pleno ante el presidente del Senado, Pedro Rollán.

PP y PSOE fueron las dos fuerzas más votadas en las elecciones del pasado 21 de diciembre y ante la falta de acuerdo para la investidura de María Guardiola, el PP ha decidido no ceder el asiento en el Senado al líder de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, como hizo en la legislatura anterior. Así, Vox ha pasado de tres a dos senadores, al mantener únicamente una designación por el Parlamento de Andalucía y otra por les Corts Valencianes.

El diputado Laureano León habla antes del pleno con Óscar Fernández Calle / EUROPA PRESS

Líderes provinciales

Laureano León, líder del PP en Cáceres desde 2004, ya ocupó escaño en el Senado por esta provincia entre 2016 y 2019. Por su parte, Manuel Borrego, secretario general del PSOE en la provincia de Badajoz, ocupará el puesto que venía desempeñando Jorge Amado, quien ejerció esta responsabilidad de manera temporal tras el fallecimiento del expresidente Guillermo Fernández Vara el pasado mes de octubre.

Borrego, alcalde de Valverde de Leganés desde 2019, dejará su acta de diputado en la Asamblea por incompatibilidad de cargos conforme al código interno del PSOE. Su escaño en el Parlamento autonómico será ocupado por la pacense Justa Núñez Chaparro.

Manuel Borrego junto al diputado socialista Manuel Mejías. / ASAMBLEAEX.ES

Grupo Mixto en el Senado

Tras esta nueva designación en Extremadura, el Grupo Mixto en el Senado pasará de cinco a cuatro escaños, al perder Vox (que pasa de tres a dos) el asiento de Ángel Pelayo Gordillo. Vox ha subrayado que "les habría encantado" mantener este cargo, que consideran relevante tanto por la proyección institucional que ofrece como por el trabajo político del grupo en la Cámara Alta.

El diputado de Vox Ángel Pelayo Gordillo, que pierde su escaño en el Senado por la falta de acuerdo con el PP. / ASAMBLEAEX.ES

Fuentes parlamentarias apuntan que, si finalmente PP y Vox alcanzan un acuerdo de gobernabilidad, podría abrirse la puerta a una nueva designación para que Pelayo Gordillo vuelva al Senado y recupere el escaño por designación autonómica. Pelayo Gordillo no solo ha ejercido como representante autonómico de Extremadura, sino que había asumido funciones de coordinación interna y apoyo al trabajo parlamentario del grupo vinculadas a la organización de iniciativas, el seguimiento de asuntos territoriales y la interlocución en dinámicas parlamentarias.