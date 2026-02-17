Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 17 de febrero

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

La presidenta apela al trabajo de su gobierno «basado en hechos» y carga contra las críticas de la izquierda tras una polémica entrevista: «No aceptaré lecciones»

Este fenómeno ocurre fundamentalmente en los municipios de menor tamaño

La autovía del norte exige un calendario firme para estar lista antes de 2030: tres propuestas de la plataforma MSU-Norte de Extremadura

Hace dos años, la DGT advirtió de que se debía informatizar el aula de las pruebas teóricas y no se ha producido

El aumento de habitantes durante el último trimestre depende únicamente del impulso migratorio, mientras la población española desciende en la región en 443 personas