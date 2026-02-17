Actualidad
Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 17 de febrero
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
Guardiola defiende que su "feminismo real" no será un escollo para el pacto con Vox
La presidenta apela al trabajo de su gobierno «basado en hechos» y carga contra las críticas de la izquierda tras una polémica entrevista: «No aceptaré lecciones»
La emigración selectiva ‘masculiniza’ dos de cada tres localidades extremeñas
Este fenómeno ocurre fundamentalmente en los municipios de menor tamaño
La conexión por autovía con Castelo Branco, una oportunidad histórica para Cáceres
La autovía del norte exige un calendario firme para estar lista antes de 2030: tres propuestas de la plataforma MSU-Norte de Extremadura
Alertan de que las deficiencias en las instalaciones para los exámenes del carné de conducir en Plasencia podrían llevar a su cierre
Hace dos años, la DGT advirtió de que se debía informatizar el aula de las pruebas teóricas y no se ha producido
Solo los extranjeros tiran ya del censo en Extremadura y se amplía la brecha entre Badajoz y Cáceres
El aumento de habitantes durante el último trimestre depende únicamente del impulso migratorio, mientras la población española desciende en la región en 443 personas
