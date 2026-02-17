Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 17 de febrero

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Guardiola defiende que su &quot;feminismo real&quot; no será un escollo para el pacto con Vox

Guardiola defiende que su "feminismo real" no será un escollo para el pacto con Vox / ASAMBLEAEX.ES

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Guardiola defiende que su "feminismo real" no será un escollo para el pacto con Vox

La presidenta apela al trabajo de su gobierno «basado en hechos» y carga contra las críticas de la izquierda tras una polémica entrevista: «No aceptaré lecciones»

La emigración selectiva ‘masculiniza’ dos de cada tres localidades extremeñas

Este fenómeno ocurre fundamentalmente en los municipios de menor tamaño

La conexión por autovía con Castelo Branco, una oportunidad histórica para Cáceres

La autovía del norte exige un calendario firme para estar lista antes de 2030: tres propuestas de la plataforma MSU-Norte de Extremadura

Alertan de que las deficiencias en las instalaciones para los exámenes del carné de conducir en Plasencia podrían llevar a su cierre

Hace dos años, la DGT advirtió de que se debía informatizar el aula de las pruebas teóricas y no se ha producido

Solo los extranjeros tiran ya del censo en Extremadura y se amplía la brecha entre Badajoz y Cáceres

El aumento de habitantes durante el último trimestre depende únicamente del impulso migratorio, mientras la población española desciende en la región en 443 personas

  1. El megaproyecto extremeño de 2.800 millones que situará a la región en la carrera europea de la IA estará en Mérida
  2. Sigue en directo la protesta de los agricultores extremeños en Cáceres
  3. La Serena, el mayor pantano de España, comienza a desembalsar en Badajoz por cuarta vez en su historia
  4. Los pasajeros del Alvia Madrid-Badajoz, a la espera de ser evacuados tras chocar contra un vehículo
  5. La vivienda prefabricada no es la casa del futuro, ya es la del presente
  6. La cadena de borrascas en Extremadura cierra negocios, paraliza obras y hunde la actividad en bares y terrazas
  7. Los agricultores extremeños amenazan con bloquear Cáceres cortando sus principales accesos
  8. Guardiola sobre el pacto con Vox: 'Existe un acuerdo superior al 90% a falta de concretar puestos

Eugenia Silva se abre en canal en su casa de campo de Extremadura: "Aquí murió mi padre, el vínculo es muy profundo"

Apicultores Extremeños urgen a la Junta que evalúe las incidencias del temporal para reclamar ayudas

Dromo, en Badajoz, consigue dos Soles Repsol y otros tres restaurantes extremeños se estrenan con un Sol

Solo los extranjeros tiran ya del censo en Extremadura y se amplía la brecha entre Badajoz y Cáceres

Plataformas extremeñas se unen a un movimiento nacional contra las privatizaciones y la falta de recursos en la sanidad pública

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 17 de febrero de 2026

