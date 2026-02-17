Energía
Las propietarias de Almaraz envían al CSN la documentación para prorrogar la central
Se trata de la información extra que había sido requerida por el supervisor
Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT) ha remitido este martes al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la documentación que permitirá a este organismo regulador determinar si se cumplen las condiciones para que la central continúe operando con seguridad hasta junio de 2030.
“Dicha documentación fue requerida por el CSN el pasado 18 de diciembre y ha sido preparada con la mayor diligencia, tras un meticuloso e intenso trabajo del equipo de profesionales de CNAT y de sus empresas colaboradoras”, ha informado en nota de prensa la central.
Una vez evaluada esta información, el CSN trasladará su dictamen al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), que tendrá la última palabra para autorizar esta extensión.
Actualmente, la Unidad 1 de Almaraz dispone de autorización para operar hasta el 1 de noviembre de 2027 y la Unidad 2, hasta el 31 de octubre de 2028. Este proceso se inició con la solicitud de CNAT al MITERD, el 30 de octubre de 2025, para extender la autorización de explotación de ambas unidades hasta el 30 de junio de 2030.
