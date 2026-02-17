Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Regantes de Extremadura reconoce el "rigor" de la CHG en la gestión de los desembalses

Valora la importancia del trabajo técnico de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, esencial para mantener la estabilidad del sistema hidráulico

Vista del río Guadiana a su paso por Badajoz.

Vista del río Guadiana a su paso por Badajoz. / Andrés Rodríguez

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

La Asociación Regantes de Extremadura (Regantex) ha mostrado su "reconocimiento" y "agradecimiento" a la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) por el "rigor" y la "responsabililidad" con la que viene desempeñando la gestión, control y seguimiento de los desembalses, así como por la "dedicación constante" de sus equipos técnicos.

En un escenario hidrológico marcado por la variabilidad climática, la "complejidad operativa" y la "elevada responsabilidad" que implica la administración de los recursos hídricos, el colectivo pone en valor el "rigor técnico, la profesionalidad y el compromiso" que el organismo de cuenca está demostrando --subraya-- en la toma de decisiones.

En nota de prensa, la asociación destaca especialmente la importancia de una gestión que debe conciliar múltiples factores, como "la seguridad hidráulica, la protección de infraestructuras, la garantía de suministro, el equilibrio ambiental y las necesidades de los distintos usos del agua".

En este contexto, Regantex subraya que el trabajo técnico que sustenta estas actuaciones resulta "esencial" para mantener la estabilidad del sistema hidráulico y ofrecer "certidumbre" a los usuarios.

Capacidad de respuesta y responsabilidad

Reconoce que muchas de estas decisiones requieren un análisis "exhaustivo, capacidad de respuesta inmediata y un elevado grado de responsabilidad", circunstancias que ponen de manifiesto a su juicio la relevancia del trabajo que desarrollan los técnicos de la Confederación. "Su labor, frecuentemente discreta pero determinante, contribuye de manera directa al funcionamiento eficiente del sistema y a la adecuada planificación de las campañas de riego", incide.

Asimismo, la asociación considera que el papel de los organismos de cuenca resulta "estratégico" en un contexto en el que la gestión del agua adquiere una "relevancia creciente" desde el punto de vista económico, social y medioambiental.

Así, considera que la coordinación institucional, la transparencia en la información y la aplicación de criterios estrictamente técnicos constituyen elementos "fundamentales" para afrontar los desafíos actuales y futuros.

Regantex reafirma, asimismo, su voluntad de mantener una colaboración "fluida" y "constructiva" con la Confederación Hidrográfica del Guadiana, convencida de que el "diálogo permanente" entre administración y usuarios es una herramienta "imprescindible" para avanzar hacia una gestión "sostenible, equilibrada y eficiente" de los recursos hídricos.

Finalmente, el colectivo reitera su reconocimiento al Organismo y a sus profesionales, y agradece expresamente "el esfuerzo, la dedicación y el compromiso" que vienen demostrando en el desempeño de sus funciones, una labor que resulta "clave" para el territorio, el sector agrario y el conjunto de la sociedad.

