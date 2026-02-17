El restaurante Finca La Desa se cuela entre los recomendados 2026 de la Guía Repsol

El espacio gastronómico de Finca La Desa entra a formar parte de los Restaurantes Recomendados 2026, de Guía Repsol, consolidando su posicionamiento como uno de los referentes culinarios emergentes de la región.

El reconocimiento distingue su propuesta de cocina honesta, fundamentada en el respeto al producto y una ejecución técnica precisa, así como un servicio de sala cuidadosamente orquestado.

Ubicado en Miajadas, en el corazón de las Vegas Altas del Guadiana, el restaurante articula su identidad en torno a la brasa como hilo conductor, potenciando la expresión organoléptica de materias primas seleccionadas bajo criterios de proximidad y estacionalidad. Esta mención en la Guía Repsol avala un proyecto que ha sabido conjugar coherencia gastronómica, hospitalidad y arraigo territorial.

Un mes con doble premio

El reconocimiento gastronómico llega en un momento especialmente significativo para el complejo, ya que el hotel rural -de cuatro estrellas-, que alberga el restaurante, ha sido recientemente distinguido por Booking.com como uno de los alojamientos mejor valorados por los usuarios. Este galardón refleja la satisfacción de los huéspedes y pone en valor la excelencia en el servicio, la atención al detalle y el compromiso constante con la experiencia global del cliente.

La doble distinción —gastronómica y hotelera— refuerza la proyección de Finca La Desa como enclave turístico integral donde convergen restauración de calidad y alojamiento premium en un entorno rural.

Su cocina lo convierte en destino gastronómico

Uno de los pilares diferenciales del complejo es su restaurante de producto, articulado en torno a la cocina de brasa como eje conceptual. La carta reivindica la materia prima local y la temporalidad, con elaboraciones que respetan la esencia del ingrediente y potencian su expresión organoléptica a través del fuego.

Esta propuesta gastronómica convierte a Finca La Desa en un referente culinario dentro de las Vegas Altas, ampliando su atractivo más allá del alojamiento y consolidándolo como destino gastronómico.

Su interior acoge una cafetería-restaurante que se ha convertidoen ‘el destino’ de los amantes del buen comer en la zona. A los mandos, dos grandes profesionales del sector de la hostelería: Guti Moreno, jefe de cocina, y Mario Fernández, sumiller y jefe de sala.

Un espacio cálido, presidido por una gran barra de latón, de unos 14 metros de largo, que evoca el encanto de los bares de barrio, ya que siempre está viva. El cliente puede disfrutar de lunes a domingo, desde los desayunos, donde se ofrece una gran variedad de tostadas, cookies artesanas y bollería; el aperitivo (desde cocina ‘alegran’ cada consumición con opciones calientes), la hora del café, donde se pueden degustar tartas caseras, o el picoteo de la noche, con una amplia oferta de bocados fríos o calientes. Un rincón canalla para los amantes de los corros, el vino y la buena gastronomía.

Pero Finca la Desa es mucho más que una barra-bar, tres arcosde grandes dimensiones (cuya creación data del siglo XIX), hacen las veces de entrada principal al salón. Con un aforo de 94 personas, los comensales disponen de platos del día (de lunes a viernes por 13,50 €) y una carta basada en productos de temporada, que se renueva por estaciones y en la que las verduras de cercanía, los pescados y las carnes,elaborados a la brasa de encina, son los reyes de su propuesta culinaria.

La nota dulce la pone Elena Acero, la pastelera de Finca la Desa, quien elabora, de forma artesana, todos los postres. La tarta de queso es su apuesta estrella, que elabora con crema de Torta del Casar Pastoralia, de la quesería artesana Pastovelia.

Además, Finca la Desa dispone de una bodega con más de 330 referencias, entre vinos nacionales e internacionales. Una oferta vinícolaúnica en la región (premio Mantel Blanco 2025 a la mejor carta de vinos de Extremadura), que Mario Fernández la convierte en más especial gracias a las historias que relata con cada vino que descorcha.

Una experiencia gastronómica acompañada de las vistas a la sierra de Montánchez gracias a losamplios ventanales del salón. Un espacio rodeado de naturaleza en el que las palmeras, las encinas, los olivares y los árboles frutales comparten terreno con el huerto de verduras y plantas aromáticas, con el que se elaboran algunas de las recetas de las propuestas de carta.

Noticias relacionadas

En definitiva, el complejo Finca la Desa se postula como destinopara quienes buscan una experiencia que combine gastronomía, naturaleza y confort. Un proyecto que abrió sus puertas en febrero de 2024 con el objetico de crear un “sitio singular donde la calidad fuera excepcional”, según apunta Miguel Manzano Otero, director general de Finca la Desa.