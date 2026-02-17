Sánchez Amor (PSOE) critica el carácter partidista de la visita de eurodiputados a Almaraz

El eurodiputado socialista extremeño Ignacio Sánchez Amor ha criticado este martes el "carácter partidista" de la visita que diez miembros de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo han realizado al entorno de la Central Nuclear de Almaraz, a la propia planta y al Parque Nacional de Cabañeros.

En un mensaje publicado en la red social X, Sánchez Amor ha señalado que la delegación ha viajado este martes a Cabañeros (Castilla-La Mancha), aunque él no ha participado en esta segunda parte del programa, que ha definido como "diseñada como la primera y como todas para atacar a cualquier administración progresista".

El eurodiputado ha afirmado que "su carácter partidista daña mucho la credibilidad de la Unión Europea y el Europarlamento". Sánchez Amor es el único representante socialista en esta comisión, integrada además por tres miembros del Grupo Conservador y Reformista, otros tres del Grupo Popular (entre ellos la extremeña Elena Nevado), tres del Grupo Patriotas por Europa y uno del Grupo Naciones Soberanas.

Reuniones en Extremadura

Tras concluir este lunes la ronda de encuentros con distintas instituciones, plataformas y autoridades extremeñas (entre ellas la presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola), el eurodiputado ya había manifestado que el objetivo de la visita era recoger las preocupaciones de la comarca.

No obstante, ha señalado que "el veto" a la Delegación del Gobierno en Extremadura "impide al Parlamento conocer la opinión de la única administración competente sobre la prórroga".