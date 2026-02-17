El seguimiento de la huelga de médicos se eleva al 24% en Extremadura y este miércoles la protesta sale a la calle

La huelga de médicos coge impulso en Extremadura. Si este lunes, el primer día de paro el seguimiento alcanzó al 17,4% de los facultativos, hoy martes se ha elevado hasta el 24,4%, con una incidencia similar en ambas provincias: del 24,65% en Badajoz y del 24,01% en Cáceres, según los datos facilitados por la Consejería de Salud y Servicios Sociales.

La huelga, que se mantiene hasta el viernes, continúa este miércoles con protestas en las calles de Extremadura. Los facultativos han convocado mañana una manifestación tanto en Cáceres como en Badajoz (a las 10 horas), a la que invitan también a sumarse a los usuarios de la sanidad pública, para visualizar su malestar por la falta de acuerdo del Ministerio de Sanidad con los representantes sindicales de los facultativos para el nuevo Estatuto Marco, que ya se ha firmado con los sindicatos CSIF, UGT, CCOO y Satse.

Este miércoles, en el tercer día consecutivo de huelga, los médicos vuelven a las calles por primera vez tras alcanzarse un principio de acuerdo para un nuevo Estatuto Marco y aunque saben que es difícil ya resarcir lo pactado con el resto de sindicatos, su lucha continúa y aseguran que no pararán hasta lograr sus reivindicaciones. Reclaman un Estatuto Marco propio, como han tenido años atrás, que regule sus condiciones laborales de forma particular, ya que son un colectivo con unas condiciones laborales y una responsabilidad distintas al resto de categorías sanitarias. En este sentido, entre sus reivindicaciones destacan mejoras sobre la duración y voluntariedad de las guardias, su cómputo como horas trabajadas a efectos de jubilación y retribución y medidas para la conciliación de la vida personal y laboral, entre otras demandas.

Hay que recordar que no es la primera huelga que hacen los profesionales médicos en Extremadura (ya se sumaron a las movilizaciones a nivel nacional de junio, octubre y diciembre de 2025) por lo que hasta ahora era un borrador del Estatuto Marco que estaba en plena negociación.