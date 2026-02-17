Tiempo en Extremadura
Extremadura tendrá este martes cielos poco nubosos y temperaturas sin cambios
Después de las últimas borrascas, la Agencia Estatal de Meteorología anuncia una tregua en la región con intervalos nubosos que darán paso a cielos despejados
Extremadura atraviesa una tregua después del carrusel de borrascas de las últimas semanas y la jornada de este martes estará marcada por la presencia de intervalos de nubes bajas, que irán dando paso a cielos poco nubosos en el transcurso del día, según la previsión meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), lo que supone un descanso al mal tiempo de las últimas semanas en toda la región.
En cuanto a las temperaturas, no se esperan cambios significativos con respecto a días anteriores. Los valores oscilarán entre los 8 y los 17 grados en la provincia de Badajoz, mientras que en Cáceres se situarán entre los 8 y los 14 grados.
Los vientos soplarán de componente oeste, con tendencia a girar a suroeste, y lo harán de forma floja en la mayor parte de la región, sin que se prevean rachas destacables.
Según las previsiones, este panorama se espera que se extienda en las próximas semanas, con cielo poco nuboso y temperaturas que rondan los 10 y 15 grados, sin fenómenos adversos previstos.
- El megaproyecto extremeño de 2.800 millones que situará a la región en la carrera europea de la IA estará en Mérida
- Sigue en directo la protesta de los agricultores extremeños en Cáceres
- La Serena, el mayor pantano de España, comienza a desembalsar en Badajoz por cuarta vez en su historia
- Los pasajeros del Alvia Madrid-Badajoz, a la espera de ser evacuados tras chocar contra un vehículo
- La vivienda prefabricada no es la casa del futuro, ya es la del presente
- La cadena de borrascas en Extremadura cierra negocios, paraliza obras y hunde la actividad en bares y terrazas
- Los agricultores extremeños amenazan con bloquear Cáceres cortando sus principales accesos
- Guardiola sobre el pacto con Vox: 'Existe un acuerdo superior al 90% a falta de concretar puestos