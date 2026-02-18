El alquiler llega a su techo en Extremadura: 600 euros por un piso de 80 metros cuadrados

El precio del alquiler de vivienda ha alcanzado en enero su máximo histórico en Extremadura, al situarse en 7,42 euros por metro cuadrado al mes, lo que ha supuesto un incremento interanual del 7,4%, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa. Con este registro, la comunidad se ha situado entre las seis que han marcado el precio más alto de toda la serie histórica en el arranque de 2026.

A pesar de este récord, Extremadura continúa siendo, en términos absolutos, la comunidad con los alquileres más bajos del país. Arrendar una casa en la región cuesta justo la mitad que el promedio nacional y casi tres veces menos que en Madrid y Cataluña. Le acompañan en la parte baja de la tabla Castilla-La Mancha (8,75 euros/m²) y La Rioja (9,68 euros/m²).

Los datos revelan, por tanto, que alquilar un piso de 80 metros cuadrados en Extremadura supone 592 euros mensuales. Hay que tener en cuenta que esta es la media aplicada desde las capitales de provincia hasta el municipio más pequeño.

| / Fotocasa

En el ámbito provincial, la capital pacense también ha batido su propio récord. Badajoz ha alcanzado en enero los 8,21 euros por metro cuadrado al mes, el valor más elevado desde que existen registros. Otras ocho provincias presentan su máximo histórico del alquiler, mientras que el resto, entre ellas Cáceres, registran al arranque de 2026 descensos respecto a los máximos alcanzados durante 2025.

En el conjunto de España, el precio medio del alquiler se ha situado en 14,27 euros por metro cuadrado al mes, con una subida interanual del 5,3%. No obstante, el dato nacional se encuentra un 0,8% por debajo del máximo alcanzado en junio de 2025, lo que apunta a una ligera corrección tras los picos del pasado ejercicio.

Según la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, el precio del alquiler "cambia de tendencia tras varios años de encarecimiento ininterrumpido" y 2026 comienza confirmando que el mercado "se modera". A su juicio, las subidas han abandonado el doble dígito que venían registrando durante casi cuatro años.

Matos ha explicado que las comunidades con mayor dinamismo económico y elevada presión de demanda, que lideraron los incrementos en los últimos años, "comienzan a mostrar signos de desaceleración". En paralelo, regiones tradicionalmente menos tensionadas, como Extremadura, siguen anotando aumentos intensos, lo que refleja un desplazamiento parcial de la presión hacia nuevos territorios.

Once comunidades corrigen tras los máximos de 2025

Frente al comportamiento de Extremadura y otras cinco autonomías, once comunidades autónomas han iniciado 2026 con descensos acumulados respecto a los máximos históricos alcanzados en 2025.

Entre ellas destaca Cantabria, que ha registrado una caída del 11,2% desde su techo de julio de 2025 y ha situado el precio en 12,43 euros/m². Navarra ha acumulado un descenso del 7,3% (12,09 euros/m²), mientras que la Comunidad de Madrid ha corregido un 6,7%, hasta los 20,20 euros/m².

También han presentado bajadas La Rioja (-5,0%), Cataluña (-3,5%), Baleares (-2,8%), Galicia (-2,7%), Región de Murcia (-2,7%), País Vasco (-1,4%), Comunidad Valenciana (-1,0%) y Castilla y León (-0,7%).

Seis marcan récord junto a Extremadura

Junto a Extremadura, han alcanzado máximos históricos en enero de 2026 Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias y Castilla-La Mancha.

Castilla-La Mancha ha liderado el crecimiento interanual con un 17,1% (8,75 euros/m²), seguida de Canarias (+9,3%, hasta 15,25 euros/m²) y Asturias (+9,0%, hasta 11,69 euros/m²). Andalucía ha llegado a 11,87 euros/m² (+6,3%) y Aragón a 11,21 euros/m² (+6,2%).

En términos absolutos, Madrid (20,20 euros/m²) y Cataluña (19,86 euros/m²) han continuado siendo las comunidades con los precios más elevados, seguidas de Baleares (18,57 euros/m²) y País Vasco (17,41 euros/m²). En el extremo contrario se han situado Extremadura, Castilla-La Mancha y La Rioja.

Los datos de enero han confirmado así un mercado del alquiler en niveles históricamente altos, aunque con una evolución desigual: mientras parte del territorio ha comenzado a ajustar precios tras los máximos de 2025, otras comunidades, entre ellas Extremadura, han seguido marcando nuevos récords.