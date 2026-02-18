La Junta concede 124.000 euros para exhumar víctimas del franquismo en Valverde de Llerena, Fuentes de León y Miajadas

La Junta de Extremadura ha concedido subvenciones directas por importe total de 124.217 euros a tres ayuntamientos de la comunidad autónoma para la realización de actuaciones de exhumación, identificación y dignificación de víctimas de la guerra civil en Extremadura, correspondientes a la anualidad 2025.

Según el anuncio que publica este miércoles el Diario Oficial de Extremadura, los municipios beneficiarios de estas subvenciones que concede la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, son Valverde de Llerena, Fuentes de León y Miajadas.

Valverde de Llerena

De esta forma, el Ayuntamiento de Valverde de Llerena recibe 62.162,18 euros para la exhumación y trabajos de identificación de las víctimas localizadas en las fosas comunes de la guerra civil del cementerio municipal. Un equipo de arqueólogos inició en mayo la exhumación de lo que ya se considera una de las mayores fosas comunes del franquismo en la región.

Lucía Feijoo Viera

Se estima que en este enclave podrían yacer al menos 26 cuerpos, víctimas de la represión franquista, aunque podrían ser muchos más. La intervención, dirigida por la arqueóloga Sheila Romero, ha permitido localizar dos fosas en el interior del cementerio.

Fuentes de León

A su vez, el Ayuntamiento de Fuentes de León percibe la cantidad e 45.000 euros para la realización de un proyecto y construcción de un monumento conmemorativo a las víctimas de la represión de la guerra civil del cementerio municipal. En este municipio se localizó en 2022 una fosa común en la que han sido recuperados los restos de 53 personas represaliadas en la localidad.

Finalmente, el Ayuntamiento de Miajadas contará con 17.055,26 euros para la identificación de víctimas a través de análisis antropológicos y genómicos de los cuerpos localizados en el cementerio municipal.