Fondenex denuncia al Parlamento Europeo por rechazar una reunión sobre Almaraz

La asociación Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura (Fondenex) ha denunciado la negativa del Parlamento Europeo a mantener una reunión con sus representantes para trasladar información sobre la situación de la central nuclear de Almaraz, coincidiendo con la visita de una comisión europea a la región.

Según informa el colectivo ecologista en un comunicado, Fondenex se dirigió a la Eurocámara con fecha 30 de diciembre de 2025 "solicitando una entrevista con la comisión que ha visitado Extremadura en relación al cierre de la central nuclear de Almaraz".

La entidad ha explicado que el 21 de enero de 2026 recibió confirmación de registro de dicha petición con número oficial y que, posteriormente, el 2 de febrero, la Secretaría General de la institución europea comunicó que la reunión "no sería posible porque el programa de la visita había sido fijado el 2 de diciembre y no podía modificarse al tratarse de una decisión política".

Críticas al argumento esgrimido

Fondenex considera que ese argumento "carece de lógica", ya que sostiene que la sociedad civil no podía conocer con antelación la planificación de la visita, y ha defendido que la comisión "debería haber escuchado sus planteamientos contrarios a la continuidad de la central".

"Pensábamos que el Parlamento Europeo era el de todos los ciudadanos de la Unión Europea y no sólo de los partidarios de la energía nuclear", ha criticado la organización.

Asimismo, ha señalado que el derecho de petición ante la Eurocámara puede ejercerse en cualquier momento y entiende que la delegación desplazada debería haber aceptado recibir el dossier elaborado por la entidad.

Anuncio de nuevas acciones

Ante esta situación, Fondenex ha anunciado que denunciará la actuación de la Secretaría General ante el presidente de la institución y ante el Defensor del Pueblo Europeo, además de remitir directamente su informe a la comisión parlamentaria que ha visitado la región.

La organización ha asegurado que continuará "reclamando canales de participación para trasladar su posición sobre el futuro de la central nuclear".