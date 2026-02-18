Granja de Torrehermosa vuelve a movilizarse contra la macroplanta de biogás con un corte de la N-432

Unos doscientos vecinos de Granja de Torrehermosa han cortado la tarde de este miércoles la carretera N-432, a la altura del kilómetro 153 de esta vía, para mostrar su rechazo al proyecto de implantación de una planta de biometano en este municipio del sur de la provincia de Badajoz. La protesta ha sido convocada por la plataforma ciudadana Stop Planta de Biogás y por el Ayuntamiento de Granja de Torrehermosa, cuya alcaldesa, Mercedes Moruno, ha estado presente. Se ha desarrollado durante unas dos horas (de cuatro a seis de la tarde), con el corte de ambos sentidos de esta carretera en intervalos de 15 minutos, para ir permitiendo el paso de vehículos, y no se han producido incidentes.

Los vecinos de Granja de Torrehermosa se oponen al proyecto de una planta de biogás en este municipio. / El Periodico

Con esta manifestación –la segunda que se organiza por este motivo en Granja de Torrehermosa– los convocantes quieren volver a demostrar su "total rechazo” al proyecto de implantación en su término municipal de una macroplanta de biogás, que promueve la empresa Logos Genera Verde 1. Según se recoge en la documentación ambiental que ha presentado esta firma, plantea procesar unas 145.500 toneladas anuales “de residuos orgánicos no peligrosos, biodegradables y seleccionados en origen: deyecciones ganaderas (purines, estiércoles, otros) y residuos de la industria agroalimentaria”. El objetivo final es la producción de biometano que se inyectará en la red de gas natural.

“Estamos hablando de concentrar aquí los residuos no solo de toda la zona de la Campiña Sur, también otros llegados desde mucho más lejos. Para lograr abastecer este tipo de plantas deberían de venir de muchas partes del país, incluso”, apunta Alejandro Montero, portavoz de la plataforma. Subraya que el rechazo a este proyecto es “unánime” entre los vecinos de esta localidad de unos 1.900 habitantes que, “por suerte”, cuentan además en su reivindicación con el respaldo de la corporación local.

Los manifestantes, en la N-432, este miércoles. / El Periódico

Entre los impactos negativos que consideran que podría conllevar la puesta en marcha de este proyecto, está el de los olores desagradables consustanciales a un proceso que “en gran parte” se desarrollaría a partir de purines de explotaciones porcinas. Cita precedentes como el de la localidad toledana de Casasbuenas, donde una cercana planta de esta clase ha provocado las quejas de sus habitantes. “No se da abasto a registrar informes médicos de la gente que no puede dormir, con dolor de cabeza, vómitos, estrés…; son muchas patologías”, arguye Montero. Además, agrega, al tratarse de instalaciones de reciente implantación y que “se están tramitando deprisa y corriendo para que a la gente no le dé tiempo a reaccionar, a la larga no sabemos los efectos que pueden tener. Esto tiene toda la pinta de que a medio plazo va a ser un problema bien gordo de salud”.

Igualmente, el portavoz de esta plataforma ciudadana cita como un punto “muy importante” la incidencia que podría tener en la circulación de vehículos en la zona el continuo trasiego de camiones con residuos. “Si ya tenemos un gran problema aquí, en la N-432, donde hay accidentes día sí, día también, imagínate con cientos de camiones pesados incrementando ese tráfico”.

Cabecera de la marcha, a la que asistieron unas doscientas personas, según los convocantes. / El Periodico

Por otro lado, desde esta plataforma se lamenta “la falta de información y la opacidad” que hay alrededor de este proyecto, tanto por parte de la promotora, “con quien nos hemos puesto en contacto varias veces a través de un representante” y que “siempre” ha tenido la “misma respuesta, que ellos no pueden facilitar información”, como de la administración. En este punto, aduce que aún “no sabemos nada absolutamente” de las alegaciones que presentaron a finales del año pasado a la tramitación de este proyecto. Estima “que entre firmas recogidas y alegaciones propiamente dichas” sumaron entre 3.000 y 4.000.