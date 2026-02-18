Cuaresma y Ramadán: dos caminos de fe que coinciden en el calendario extremeño

Este 2026 la Cuaresma, un periodo de tiempo de liturgia y preparación de la Pascua de Resurrección, camina en paralelo con el inicio de otro tiempo para los musulmanes, el Ramadán, el mes más sagrado del Islam, un hecho que permite mirar cómo dos tradiciones religiosas distintas comparten un mismo tiempo marcado por la reflexión, la austeridad y la espiritualidad. En Extremadura, donde conviven cristianos y una comunidad de 22.000 musulmanas, este paralelismo se vive como una oportunidad para conocer mejor culturas que, pese a sus diferencias, mantienen valores comunes.

Cuaresma y Ramadán

La Cuaresma es el periodo de 40 días que va desde el Miércoles de Ceniza hasta el Jueves Santo, y se caracteriza por ser un período de penitencia, ayuno y abstinencia, dedicado a la preparación espiritual de los cristianos. Un tiempo de recogimiento, penitencia y moderación, que finaliza con la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. Durante este periodo, las parroquias organizan actos litúrgicos, vía crucis, a la vez que los templos comienzan a llenarse de imágenes y música procesional.

El Ramadán es el mes sagrado del islam y se rige por el calendario lunar. Durante este tiempo, los musulmanes practican el ayuno diario desde el amanecer hasta la puesta del sol, además de intensificar la oración y las obras de caridad.

En semejanza con la Cuaresma, el Ramadán es un periodo de purificación espiritual, donde se refuerza la solidaridad con los más necesitados.

Vía crucis en el anfiteatro romano de Mérida. / El Periódico Extremadura

Prácticas

Ambas celebraciones comparten un mismo espíritu, aunque las prácticas son diferentes, la renuncia a ciertos hábitos cotidianos para centrarse en la fe. En la Cuaresma, muchos cristianos evitan comer carne determinados días o realizan pequeños sacrificios personales. En el Ramadán, el ayuno es más estricto y se extiende durante todas las horas de luz, pero se rompe cada tarde con el iftar, la cena que rompe el ayuno diario.

En Extremadura, esta coincidencia se refleja en la vida diaria. Mientras en las iglesias se preparan los pasos procesionales y se celebran misas especiales, en los hogares musulmanes se organizan cenas al caer la noche y encuentros comunitarios. Dos escenas distintas que conviven en los mismos barrios y que muestran la diversidad cultural de la región.

El final de estos periodos también se vive con celebraciones. La Cuaresma finaliza con la Semana Santa, una de las manifestaciones culturales más importantes de Extremadura declarada como Fiesta de Interés Turístico Internacional en varias localidades. El Ramadán termina con el Eid al-Fitr, una fiesta marcada por reuniones familiares y comidas especiales.

Así, la coincidencia entre Cuaresma y Ramadán recuerda que, más allá de credos distintos, ambas tradiciones buscan lo mismo: reflexionar y mejorar como personas. En tierras extremeñas, donde la Semana Santa forma parte de la identidad cultural y la comunidad musulmana está cada vez más presente, este cruce de calendarios se convierte en un ejemplo de convivencia y respeto entre culturas.