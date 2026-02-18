La N-432 figura como la tercera carretera con más tramos peligrosos del país

Extremadura concentra el 1,5 por ciento de los 904 kilómetros de carreteras con riesgo elevado de accidente identificados en España, según el último Informe de Riesgo de accidentalidad elaborado para el periodo 2022-2024 por el programa internacional iRAP, del que forma parte la Fundación RACE.

No obstante, la comunidad se sitúa por debajo de la media nacional, que alcanza el 3,35 por ciento de kilómetros de riesgo elevado sobre el total de la red analizada. En el conjunto del país se han identificado 95 tramos en riesgo elevado, frente a los 82 del periodo 2021-2023, lo que supone un incremento tanto en número como en extensión.

Entre las vías señaladas en el estudio destaca la N-432, que conecta Badajoz, Córdoba, Jaén y Granada y que figura como la tercera carretera con mayor concentración de tramos de riesgo alto del país. De los 361,1 kilómetros analizados en esta vía, tres tramos presentan un Índice de Riesgo Alto, con una longitud acumulada de 23,2 kilómetros.

En el periodo 2022-2024, en esos tramos de la N-432 se han registrado 12 siniestros con cuatro personas fallecidas y 15 heridas de gravedad, según recoge el informe.

De hecho, la Plataforma Ciudadana A-81 y vecinos de la Campiña Sur de Extremadura han impulsado movilizaciones por la peligrosidad de la N-432, incluyendo cortes de tráfico, para exigir que se convierta en autovía y plazos para la transformación. En paralelo, el proyecto de la futura A-81 ha dado pasos administrativos: el BOE publicó (octubre de 2025) la declaración de impacto ambiental del estudio informativo del tramo Badajoz–A-66. El Ministerio de Transportes sostiene que “no renuncia” al desdoblamiento, pero prioriza los tramos con más tráfico y plantea mejoras intermedias, mientras ejecuta obras de mejora y reordenación.

Más tramos de riesgo en España

A nivel nacional, los tramos clasificados con Índice de Riesgo Alto representan el 5,1 por ciento del total (frente al 4,6% del informe anterior), aunque concentran el 6,5 por ciento de la longitud de la red (5,5% en el periodo previo).

En total, los 904 kilómetros catalogados como de riesgo elevado incluyen 25 tramos clasificados específicamente como de Riesgo Alto, con una longitud acumulada de 235,7 kilómetros. En estos tramos se han contabilizado 351 siniestros con víctimas, 95 de ellos mortales, con 106 personas fallecidas y 352 heridos graves.

Durante el periodo analizado se han registrado 3.873 siniestros con víctimas en el conjunto de la red estudiada, con 1.341 fallecidos y 3.566 heridos graves, lo que, según el informe, pone de manifiesto "la gravedad del alcance en términos de impacto humano y social".

Carreteras convencionales, las más vulnerables

El estudio señala que el aumento del riesgo se concentra especialmente en carreteras convencionales. En este tipo de vías, los tramos con Índice de Riesgo Medio-Alto y Alto han pasado de representar el 16,5 por ciento al 18 por ciento de los analizados, alcanzando los de riesgo alto el 10 por ciento en el periodo más reciente.

Por el contrario, en las vías de alta capacidad los niveles de riesgo elevado se mantienen en valores "muy reducidos", con un ligero descenso en el porcentaje de tramos de riesgo alto.

Según el RACE, "no es que las vías de alta capacidad estén libres de accidentes, sino que las situaciones más peligrosas para la seguridad vial se concentran en las carreteras cuyo diseño ofrece menos margen de seguridad, especialmente en la red convencional". El informe añade que hay carreteras donde el riesgo no es puntual, sino que se repite a lo largo de varios tramos, como ocurre en la N-340, la N-260 y la N-432.

Distribución por regiones

En cuanto a la distribución territorial, La Rioja (14,16%), Aragón (6,31%), Galicia (5,36%), Cataluña (4,95%), Castilla y León (3,82%) y Andalucía (3,4%) superan la media nacional, mientras que Extremadura (1,5%), junto a otras comunidades como Madrid o Castilla-La Mancha, se sitúa por debajo del promedio.

El informe también pone el foco en colectivos vulnerables como los motoristas, que han registrado 1.131 siniestros, con 258 fallecidos y 942 heridos graves, y en los vehículos pesados, que, aunque representan el 8,4 por ciento de los siniestros, concentran una elevada gravedad en caso de accidente.

Para los responsables del estudio, "no basta con confiar solo en el comportamiento del conductor", sino que es necesario actuar sobre los tramos de especial peligrosidad con mejoras en la infraestructura y en la gestión del riesgo para fomentar una movilidad más segura.