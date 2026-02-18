Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 18 de febrero

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

La presidenta extremeña en funciones, María Guardiola, atiende a los medios este martes.

La presidenta extremeña en funciones, María Guardiola, atiende a los medios este martes. / CARLOS CRIADO/ EUROPA PRESS

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Extremadura volvería a las urnas en torno al 28 de junio si la investidura de Guardiola fracasa

El pleno está previsto para el 3 de marzo y si en esa primera votación María Guardiola no alcanza la mayoría absoluta (o la simple 48 horas después), el reloj seguirá corriendo sin posibilidad de reiniciarse

Más viviendas en el centro de Cáceres: arranca una promoción de nueve apartamentos junto a Cánovas

El proyecto 'Terrazas de Cánovas' contempla también la creación de 14 trasteros en el antiguo edificio del Catastro. Las viviendas estarán entregadas a finales de año. La empresa VegaVera lanza, de esta forma, una nueva oferta residencial

La N-432 figura como la tercera carretera con más tramos peligrosos del país

Extremadura concentra solo el 1,5% de los kilómetros de riesgo elevado en el conjunto nacional, según un informe de Race

Una familia de Valencia de Alcántara denuncia la falta de accesibilidad en el baño del Hogar de Mayores: "Es una chapuza"

Alfredo, usuario del Hogar del Pensionista, no puede usar el baño para minusválidos por medir solo 90 centímetros, una situación que el Ayuntamiento local no ha resuelto pese a las reiteradas quejas

