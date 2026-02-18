Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 18 de febrero

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

El pleno está previsto para el 3 de marzo y si en esa primera votación María Guardiola no alcanza la mayoría absoluta (o la simple 48 horas después), el reloj seguirá corriendo sin posibilidad de reiniciarse

El proyecto 'Terrazas de Cánovas' contempla también la creación de 14 trasteros en el antiguo edificio del Catastro. Las viviendas estarán entregadas a finales de año. La empresa VegaVera lanza, de esta forma, una nueva oferta residencial

Extremadura concentra solo el 1,5% de los kilómetros de riesgo elevado en el conjunto nacional, según un informe de Race

Alfredo, usuario del Hogar del Pensionista, no puede usar el baño para minusválidos por medir solo 90 centímetros, una situación que el Ayuntamiento local no ha resuelto pese a las reiteradas quejas

Pide al Ministerio la entrada en servicio del tramo ferroviario hasta Salamanca en 2035