Pedro Sánchez atribuye a la abstención el desplome del PSOE en Extremadura: "Trabajaremos para movilizar el voto en 2027"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha atribuido a la "abstención" de su electorado los malos resultados cosechados por el PSOE en Extremadura en las últimas elecciones autonómicas, cuya campaña estuvo marcada por la sucesión de crisis internas y el procesamiento de su candidato, Miguel Ángel Gallardo, en la causa judicial abierta por la contratación de David Sánchez como jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz.

En una rueda de prensa desde Nueva Delhi, donde participa en una cumbre sobre Inteligencia Artificial (IA) en el marco de su visita oficial a la India, Sánchez ha señalado que analizará por qué parte de los votantes socialistas optaron por no acudir a las urnas, primero en Extremadura y después en Aragón. "Cuando tengamos ese análisis les responderemos", ha afirmado, tras reconocer que pueden existir "elementos" que hayan fomentado la abstención, aunque ha evitado concretarlos.

DIRECTO | Comparecencia de Pedro Sánchez desde la India / PI STUDIO

Dimisión tras la derrota

En el caso de Extremadura, el PSOE ha pasado de ser la fuerza más votada a quedarse con 18 escaños (diez menos), frente a los 29 logrados por el PP de María Guardiola. Vox ha subido hasta los 11 diputados y Unidas por Extremadura ha obtenido siete. Con una abstención superior al 37%, los socialistas han perdido 106.000 votos respecto a las autonómicas de mayo de 2023 y se han quedado en el 25,7% del respaldo, el peor resultado de su historia en la comunidad.

La debacle electoral ha abierto una nueva etapa en el socialismo extremeño. Solo un día después de los comicios Miguel Ángel Gallardo asumió la responsabilidad política por los resultados y presentó su dimisión como secretario general del PSOE de Extremadura.

Miguel Ángel Gallardo renuncia a su acta de diputado en la Asamblea de Extremadura / El Periódico

El relevo al frente de la federación socialista coincide con un escenario de recomposición interna y el debate sobre la estrategia seguida en los últimos años, así como el grado de movilización del electorado progresista en un contexto de fragmentación parlamentaria y avance de la derecha. Una gestora nombrada por Ferraz, presidida por José Luis Quintana, ha asumido la dirección del partido con el encargo de pilotar la transición.

Llamamiento a la movilización

Sánchez ha enmarcado el análisis de los resultados extremeños y aragoneses en la necesidad de reactivar a su base electoral de cara a las elecciones generales previstas para 2027. Así, el presidente y líder de los socialistas ha asegurado que el objetivo del PSOE será trabajar para que sus votantes se movilicen en próximas citas electorales. Sin embargo, en Extremadura, el bloqueo de la investidura de María Guardiola y la posibilidad de volver a las urnas añaden presión a un partido que aún no tiene candidato.

La gestora trabaja con el calendario orgánico que marcan los estatutos federales para intentar poner sobre la mesa un nombre "de consenso" y evitar nuevas primarias, pero el pacto implícito de aplazar la batalla interna hasta que se despeje el panorama institucional podría verse desbordado por los tiempos. Si la investidura no prospera y Extremadura repite elecciones a comienzos de verano, el PSOE afrontaría esta cita en plena transición, sin liderazgo consolidado ni proyecto renovado.