Más de 22.000 musulmanes inician este miércoles el ramadán en Extremadura

Más de 22.000 musulmanes empiezan este miércoles, 18 de febrero, el mes de ayuno de Ramadán en Extremadura, uno de los cinco pilares del culto en el islam, que se practica durante este mes lunar (29/30 días) desde el crepúsculo astronómico matutino, el alba, hasta la puesta del sol, el ocaso.

Musulmanes celebran el Aíd al Fitr, la fiesta que pone fin al mes sagrado de ramadán / EFE/Carlos Barba

Este ayuno es completo de toda ingesta de alimentos, bebida, inhalación de humos, y abstinencia de relaciones íntimas. El horario diurno se dedica el tiempo con mayor intensidad al recuerdo de dios, la oración, la ayuda al necesitado y la solidaridad humana, y el recogimiento espiritual, rechazando toda provocación o conflicto, explica la Comisión Islámica de España en Extremadura.

Un mes con una importante significación religiosa, ya que es en el que comenzó la revelación divina del último testamento, el Corán, a través del ángel Gabriel al último profeta, Muhammad, quien lo transmitió al resto de la humanidad, y es en este mes de ramadán en el que los musulmanes recitan especialmente todo este compendio de la Palabra de Dios.

La comisión islámica, a través de un comunicado, agradece a todo el conjunto de la sociedad española, su "comprensión" ante la práctica del ayuno de sus convecinos musulmanes, e incluso "ayuda y facilidades" para su cumplimiento, y especialmente, a las personas en puestos de decisión.

El colectivo desea un "muy buen inicio" del mes de ayuno para los creyentes musulmanes con salud y fuerzas para cumplirlo, estando exentos los niños, ancianos, embarazadas, parturientas, lactantes, menstruantes, enfermos, viajeros, entre otros.

También aprovechan la ocasión para transmitir la "más efusiva felicitación" a todos los fieles musulmanes para todo el transcurso de su mes sagrado e invitan a sus convecinos y autoridades a que visiten las mezquitas al ocaso solar para conocer y participar en sus veladas y cenas de ramadán, para el "mejor y mutuo conocimiento y entendimiento lejos de estereotipos".