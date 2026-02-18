La saeta recorre Extremadura: habrán recitales y charlas de 15 artistas en estas localidades

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes en funciones, Victoria Bazaga, ha presentado este Miércoles de Ceniza la segunda edición del ciclo 'Exaltación de la Saeta. La plegaria del flamenco', una iniciativa impulsada por la Junta de Extremadura que recorrerá siete ciudades de la región durante la Cuaresma. En ella participan quince artistas extremeños, con el objetivo de poner en valor la saeta como parte esencial del patrimonio cultural y de la identidad de la Semana Santa extremeña. Bazaga ha destacado que el inicio de la Cuaresma marca en Extremadura un tiempo de recogimiento y preparación para la Semana Santa, una celebración que trasciende lo religioso para convertirse en un elemento de identidad y atractivo turístico para la región.

En este contexto, la consejera ha subrayado que la saeta constituye una de las manifestaciones más emocionantes y más íntimas del flamenco, y ha defendido el orgullo por el talento saetero que atesora Extremadura, con voces que han sabido conservar la tradición aportando personalidad y estilo.

Interpretaciones musicales y charlas

El ciclo nace con una triple finalidad: dar visibilidad y reconocimiento al talento extremeño; divulgar y acercar la saeta tanto a quienes ya la aman como a quienes aún no han tenido la oportunidad de descubrirla; y ofrecer la posibilidad de escucharla en espacios recogidos, diferentes al entorno habitual de la calle, que permitan una escucha atenta y una mejor comprensión de este arte.

Además de las interpretaciones musicales, el programa incluye charlas sobre el origen y la evolución de la saeta y sobre su significado dentro de la Semana Santa y del flamenco, con el objetivo de que el público conozca su historia y entienda por qué forma parte del patrimonio cultural extremeño.

La consejera ha enmarcado esta iniciativa en la línea de trabajo de la Consejería para impulsar el flamenco, su difusión y su proyección, recordando que esta expresión artística forma parte de la historia, la identidad y la riqueza cultural de Extremadura. Asimismo, ha valorado el peso de la Semana Santa como motor cultural y turístico, destacando que Extremadura cuenta con tres celebraciones declaradas de Interés Turístico Internacional: Mérida, Cáceres y Badajoz. Bazaga ha agradecido la labor de las cofradías y hermandades que sostienen esta tradición, subrayando que el ciclo viene a enriquecer y reforzar la proyección cultural y turística de la Semana Santa extremeña.

Programación

La programación arrancará en Trujillo el 28 de febrero con Pedro Cintas y Carmen Tena, junto al poeta Arturo Santano, en el Palacio de Lorenzana; continuará en Mérida el 6 de marzo con Manuel Pajares y María Metidieri, en el Centro Cultural La Antigua; y llegará a Cáceres el 12 de marzo con Pedro Peralta y Esther Merino, en el Palacio de la Isla.

El 13 de marzo el ciclo se celebrará en Plasencia con Miguel de Tena y Nane Ramos, en el Centro Cultural Las Claras; el 14 de marzo en Badajoz con El Perrete y Maite Olivares, en Santa Catalina; el 20 de marzo en Jerez de los Caballeros con Tamara Alegre y Paquillo el Levita, en el Centro Cultural San Agustín, y concluirá el 26 de marzo en Zafra, con Jorge Peralta y Rocío Llanes en el Espacio Cultural Santa Clara.