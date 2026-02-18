Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Consejo Interterritorial de Internacionalización

Santamaría urge a Carlos Cuerpo a impulsar la red eléctrica y a licitar nuevos puntos de consumo en Extremadura

El consejero traslada la preocupación por Mercosur y defiende el plan autonómico de internacionalización tras quedar fuera del ICEX 500+

Vídeo | Declaraciones del consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital en funciones, Guillermo Santamaría

Vídeo | Declaraciones del consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital en funciones, Guillermo Santamaría

Junta de Extremadura

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital en funciones, Guillermo Santamaría, ha insistido este miércoles en la “urgencia” de impulsar el despliegue de la red eléctrica y de licitar nuevos puntos de consumo en Extremadura, al considerar que los actuales son insuficientes y “están estrangulando” el desarrollo industrial de la región.

Santamaría ha trasladado esta demanda durante su participación en el Consejo Interterritorial de Internacionalización, presidido por el ministro de Economía, Comercio y Empresa, el también extremeño Carlos Cuerpo, y en el que además ha expuesto varias reivindicaciones relativas a comercio exterior y vigilancia de mercado.

Consejo Interterritorial de Internacionalización presidido por el ministro Carlos Cuerpo, con los consejeros auonómicos, este miércoles.

Consejo Interterritorial de Internacionalización presidido por el ministro Carlos Cuerpo, con los consejeros auonómicos, este miércoles. / Juntaex

El consejero ha advertido de que la capacidad eléctrica disponible “actualmente” no permite atender las necesidades de crecimiento industrial, y ha pedido avanzar tanto en el refuerzo de infraestructuras como en la licitación de nuevos puntos de consumo, que (según ha señalado) son claves para facilitar futuras implantaciones empresariales y proyectos en la comunidad.

Preocupación por Mercosur

Durante la reunión, el consejero también ha expresado su preocupación por el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosury ha subrayado la necesidad de defender los intereses de agricultores y ganaderos extremeños. En este sentido, ha reclamado que “las cláusulas de salvaguarda se apliquen con agilidad, garantizando la reciprocidad y la trazabilidad”, de modo que se compita “en igualdad de condiciones” en bienestar animal, seguridad alimentaria y uso de fertilizantes.

En relación con el plan de refuerzo de la vigilancia de mercado planteado recientemente por el Ministerio, el consejero ha solicitado que cuente con cogobernanza de las comunidades autónomas, que dispondrán de un plazo de 15 días para realizar aportaciones, y que vaya acompañado de recursos económicos y humanos suficientes para evitar una sobrecarga administrativa a los gobiernos regionales.

Plan propio de internacionalización

Por otra parte, Santamaría ha indicado que el Gobierno extremeño ha puesto en marcha un plan autonómico de internacionalización al quedar fuera del Plan ICEX 500 Plus. “Hasta donde conoce el Ejecutivo regional, ninguna empresa extremeña ha podido beneficiarse” del programa estatal, ha señalado, al no alcanzar los niveles de facturación exigidos en el mercado estadounidense.

Según ha detallado, el plan regional ha incluido un incremento del 136% en las ayudas a la internacionalización, líneas de financiación por 45 millones de euros, formación de agentes de comercio exterior para su incorporación a empresas extremeñas y ayudas específicas para facilitar esa incorporación. Además, se ha potenciado la oficina de Extremadura en Miami y se ha trabajado en la diversificación hacia 11 países y 23 mercados.

Como resultado, y pese a la disminución global de las exportaciones a Estados Unidos, Extremadura ha incrementado la diversificación de destinos comerciales, con exportaciones de 3.765 millones de euros entre enero y noviembre de 2025, cifra que (según ha subrayado) supone récord histórico frente a los 3.330 millones de todo 2024.

