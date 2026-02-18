El SES actualiza las tablas salariales de 2026: esto cobran médicos, enfermeras y celadores en Extremadura

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha dado publicidad a las tablas retributivas de 2026 del personal estatutario (además de funcionario, eventual, laboral y directivo) a través de una resolución firmada el pasado 2 de febrero de 2026 y publicada este miércoles en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

En el documento se recoge la aplicación de la subida del 2,5% con efectos de 1 de enero de 2025 y del 1,5% adicional con efectos de 1 de enero de 2026, en los términos fijados por la normativa estatal y el acuerdo del Consejo de Gobierno autonómico.

Ejemplos en 2026

Las cuantías varían según puesto, nivel, complemento específico, turnicidad y otras variables. Como referencia, la tabla de retribuciones del personal estatutario incluye estos importes (mensual y anual, según el propio cuadro):

Médico de Familia en EAP (A1): 3.395,72 € al mes y 46.477,72 € al año

y Facultativo Especialista de Área (A1): 4.053,34 € al mes y 54.575,04 € al año

y Enfermero/a de Atención Primaria (A2): 2.194,85 € al mes y 30.078,52 € al año

y TCAE Atención Hospitalaria (C2): 1.590,57 € al mes y 22.121,62 € al año

y Celador Atención Hospitalaria (E): 1.521,68 € al mes y 20.980,80 € al año

Qué incluye la nómina

La resolución detalla que los salarios se componen de retribuciones básicas (sueldo y trienios, más pagas extraordinarias) y de complementos (destino, específico, turnicidad y otros conceptos previstos en anexos y tablas).

El Periódico Extremadura

El documento del SES enmarca la actualización en las subidas generales aprobadas: 2,5% en 2025 (desde el 1 de enero de 2025) y hasta un 1,5% adicional en 2026 (desde el 1 de enero de 2026), sobre las cuantías vigentes a 31 de diciembre del año anterior.

Las cuantías publicadas en las tablas son importes brutos de referencia y que el salario final puede variar en función del puesto y del centro, además de los complementos aplicables. En la práctica, la nómina depende de factores como el nivel de destino, el complemento específico, la antigüedad (trienios) y, según el caso, la turnicidad, las guardias, la productividad u otras compensaciones previstas en los anexos retributivos.