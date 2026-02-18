Estado del tráfico: incidencias en la red viaria extremeña este miércoles

Según la Dirección General de Tráfico (DGT) a primera hora de esta mañana hay un total de siete carreteras afectadas por diferentes consideraciones, algunas de ellas catalogadas con nivel gris.

Cáceres

En la provincia de Cáceres los avisos se han concentrado en varios puntos. En la A-66 se han registrado incidencias en Aldeanueva del Camino en el km 439,023, sentido decreciente, también en Palazuelo-Empalme en el km 494,784, sentido decreciente y en Baños. Asimismo, la carretera CC-419 ha presentado dos obstáculos fijos en el término municipal de Torrecillas de la Tiesa, en los puntos kilométricos 7,543 y 7,171 ambos sentido creciente. Otra de las incidencias que se han comunicado se encuentra en la EX-119, en Jarandilla de la Vera en el km 32,494, sentido decreciente, y en la EX-108, en Casatejada km 9,506, sentido creciente.

Badajoz

Por su parte, en la provincia de Badajoz, se han notificado incidencias en la EX-202 a la altura del término municipal de Bienvenida en el km 23,812, sentido creciente, en la N-630 en Villafranca de los Barros km 665,645 y en Monesterio km 729,889, ambas en sentido creciente. También se ha informado de un obstáculo fijo en la carretera BA-162, en el punto kilométrico 2,263, en Valdivia.

Las autoridades recomiendan a los conductores circular con precaución y atender a la señalización habilitada en cada uno de los tramos afectados mientras se resuelven las incidencias, también hay que extremar la precaución ante la llegada de la nueva borrasca 'Pedro' que llegará a Extremadura a lo largo del día de hoy.