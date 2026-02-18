Llega la borrasca 'Pedro' a Extremadura con lluvias y más frío

Una nueva borrasca esta vez llamada 'Pedro' llega este miércoles a España y se dejará nota en el norte de Extremadura, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que anuncia además que la cota de nieve se situará en torno a los 1.300 metros, por lo que podrían aparecer nevadas débiles en las zonas más elevadas del norte extremeño. Este fenómeno vendrá acompañado de un descenso generalizado de las temperaturas, aunque este será ligero en el caso de las mínimas.

En cuanto a los valores térmicos, los termómetros oscilarán entre los 6 y los 16 grados en la provincia de Badajoz, mientras que en Cáceres se esperan temperaturas comprendidas entre los 6 y los 13 grados. Estas cifras reflejan una bajada moderada respecto a jornadas anteriores, reforzando la sensación de ambiente invernal, especialmente durante las primeras horas del día.

El viento será otro de los protagonistas de la jornada. Soplará de componente suroeste y oeste, inicialmente flojo, aunque irá ganando intensidad a lo largo del día hasta alcanzar rachas moderadas. No se descarta la aparición de rachas fuertes e incluso muy fuertes en las zonas altas del norte, lo que podría generar una mayor sensación de frío.

La borrasca 'Pedro'

Desde los servicios meteorológicos se recomienda a la ciudadanía extremar la precaución ante posibles rachas de viento y cambios en las condiciones atmosféricas, especialmente en desplazamientos por carretera y en actividades al aire libre. La jornada del miércoles se presenta, por tanto, como un día típicamente invernal en Extremadura, con protagonismo del cielo cubierto, lluvias dispersas y temperaturas contenidas.