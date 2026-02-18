Unidas por Extremadura: "Guardiola no solo pasará por el aro de Vox, se arrastrará para seguir en el sillón"

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha lamentado este miércoles el "espectáculo absolutamente bochornoso" de la presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, en las negociaciones con Vox para formar gobierno. "No solo va a pasar por el aro, sino que está demostrando que se va a arrastrar para seguir en el sillón", ha señalado.

En declaraciones a los medios a las puertas de la Asamblea de Extremadura, Irene de Miguel ha considerado "un insulto a la inteligencia" la "genuflexión" de Guardiola ante Santiago Abascal "para que la perdone por haberle llamado machista", e insta a la presidenta en funciones a explicar cuál es ese feminismo que ella y Vox defienden tras la polémica entrevista de OKDiario.

"Muy tocada"

"No sabemos si esta humillación hará que Guardiola sea presidenta, pero sí que nos está llenando de bochorno a todos los extremeños, que ya sabíamos que palabra no tenía, pero ahora está demostrando que no tiene principios", ha aseverado en declaraciones recogidas por Efe.

Javier Cintas

Para la portavoz de Unidas, María Guardiola "está cada vez más defenestrada y menos legitimada y si al final es presidenta será una presidenta realmente muy tocada". Irene de Miguel ha insistido en que Guardiola tenía que haber dimitido la misma noche electoral, porque lo único que consiguió con su adelanto electoral "es estar más sometida y subyugada a la extrema derecha, a la que ya no llama extrema derecha".

Nuevas elecciones

Sobre si finalmente habrá acuerdo entre Vox y PP o repetición de las elecciones, la portavoz sigue pensando que PP y Vox están condenados a entenderse y que todo es una estrategia estatal influida por el calendario electoral de 2026. "Guardiola haría un flaco favor a Feijóo si pone en riesgo esa estrategia mostrando que aquí son incapaces de entenderse", ha considerado.

Fotogalería | Pleno de la Asamblea de Extremadura este jueves / Javier Cintas

"Si eso sucede estoy segura de que el señor Feijóo apartará a la señora Guardiola como hizo en campaña, donde hizo escasos actos con ella" y quien le acompañaba era Abel Bautista ,"que parece que está calentando en la banda porque igual le toca salir a jugar".

Irene de Miguel ha insistido en que a día de hoy el "espectáculo" que se está dando es que no hay entendimiento "porque Abascal no ha dado la luz verde" y será cuando él decida, por lo que "habrá que ver hasta que punto se tiene que arrastrar María Guardiola para que Vox acceda a votarla".