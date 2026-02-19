Carlos Cuerpo y María Guardiola, entre los primeros Alumni Honoríficos de la Universidad de Extremadura

La presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola y el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo figuran entre los primeros Alumni Honoríficos de la Universidad de Extremadura (UEx). Se trata de la primera edición de un programa que, bajo el nombre de Alumni UEx, lleva a cabo la institución reconociendo a cinco egresados "de referencia". Guardiola es diplomada en Ciencias Empresariales (Cáceres, 1997-2000) y licenciada en Administración y Dirección de Empresas (Badajoz, 2000-2002); y Cuerpo, licenciado en Economía (Badajoz, 1998-2003).

La lista se completa con el presidente de Mapfre, Antonio Huertas, que tiene estudios de Derecho en Cáceres (curso 1982-1983); la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena, licenciada en Derecho (Cáceres, 1981-1986); y la periodista Ana Pecos, licenciada en Comunicación Audiovisual (Badajoz, 2007-2012).

Los primeros Alumni Honoríficos de la Universidad de Extremadura / UEx

La gala, a principios de marzo

La UEx celebrará el próximo 5 de marzo a las 19,00 horas la Gala AlumniUEx 2026 en el Paraninfo del campus universitario de Badajoz, conocido como Edificio Metálico. Este acto institucional está concebido para fortalecer los vínculos entre la institución académica y sus antiguos estudiantes, así como para proyectar su identidad académica, social y cultural más allá del campus.

La gala, que forma parte del impulso estratégico del programa AlumniUEx, nace con una doble misión, como fomentar la participación activa de los egresados en la vida universitaria, por un lado, y reforzar su contribución al desarrollo regional, por otro. La UEx ha explicado en nota de prensa que, a través de esta iniciativa, avanza en su visión para reforzar la conexión con su comunidad de Alumni, creando una red sólida de colaboración, talento y compromiso.

Noticias relacionadas

Al mismo tiempo, quiere reconocer a quienes han formado parte de su historia académica y profesional, reconociendo trayectorias "ejemplares" y fortaleciendo una red de antiguos alumnos llamada a desempeñar un papel "clave" en el futuro de la institución y de la región. De este modo, durante el acto institucional se presentará oficialmente el Programa AlumniUEx y posteriormente se procederá al nombramiento de los citados cinco Alumni Honoríficos, junto a la imposición de la beca como tales y la entrega de un galardón conmemorativo.