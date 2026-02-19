CCOO Extremadura pide que las ayudas por las borrascas prioricen el mantenimiento del empleo en el campo

CCOO Extremadura ha reclamado que las ayudas para paliar los daños del tren de borrascas en el sector agrario prioricen el mantenimiento del empleo y de la actividad agroalimentaria en la región.

El sindicato ha pedido al Gobierno regional que la movilización de fondos europeos, ante las "probables pérdidas" en la producción agraria, se vincule a la condicionalidad social y al mantenimiento de las jornadas reales.

Además, tras el anuncio del Gobierno de una línea de 2.174 millones de euros en ayudas directas en Andalucía y Extremadura para titulares de explotaciones, CCOO ha señalado que espera que estas estén también condicionadas a garantizar el empleo y los puestos de trabajo.

"Es fundamental que las ayudas no olviden a la población trabajadora extremeña y no se centren únicamente en compensar pérdidas empresariales", ha remarcado el sindicato.

Reducción de jornadas para acceder al subsidio

En esta misma línea, CCOO ha valorado la decisión del Gobierno central de reducir de 35 a 5 el número mínimo de jornadas reales cotizadas necesarias para poder acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria en el caso de trabajadores eventuales agrarios.

Según ha indicado en nota de prensa, esta medida, que había sido reclamada por CCOO de Industria, era "necesaria" ante la "previsible" pérdida de actividad derivada de los destrozos en las explotaciones agrícolas y la "imposibilidad" de iniciar actualmente las tareas de preparación de la próxima campaña.

El sindicato ha asegurado que esta reducción de jornales afectará a "miles" de trabajadores extremeños que este año, debido al descenso en la demanda de mano de obra, no habrían podido acumular las 35 jornadas requeridas para acceder a este derecho.

Empleo estable frente a la incertidumbre climática

CCOO ha incidido en que el futuro del medio rural y la lucha contra la despoblación pasan "inevitablemente" por la estabilidad y la calidad del empleo agrario, especialmente en un contexto marcado por la "incertidumbre climática".