Pinturas milenarias y cuevas ocultas: Extremadura saca a la luz su arte rupestre

Abrigos de roca en Las Hurdes, canchos que asoman en Monfragüe o cuevas escondidas en Las Villuercas. Extremadura sacará a la luz todo el potencial de su arte rupestre a través del proyecto Art Points, una iniciativa de ámbito europeo que indentifica y digitaliza los enclaves prehistóricos menos conocidos para reforzar su proyección turística.

"Somos un auténtico museo al aire libre", ha destacado la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte en funciones, Victoria Bazaga, que este miércoles ha hecho entrega de las diez primeras balizas del proyecto a los alcaldes de los municipios participantes.

Según ha señalado, más de 12.000 personas se mueven cada año en Europa en busca de este patrimonio "tan importante y tan singular" y el objetivo de la Junta de Extremadura es aprovechar ese interés para dinamizar el turismo en las zonas rurales.

Presentación del proyecto Arts Point, que señalizará el arte rupestre de Extremadura. / Juntaex

Patrimonio desconocido

Se trata de un proyecto impulsado por la Asociación Caminos de Arte Rupestre Prehistórico del que ya forman parte 53 enclaves de 50 municipios de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla y León, Comunitat Valenciana, La Rioja, Murcia, País Vasco y ahora también Extremadura.

El objetivo es dotar de puntos de información a los yacimientos rupestres más desconocidos y ubicados en entornos naturales que carecen de guías o paneles interpretativos, superando así la "frustración" que supone una visita sin contexto ni explicación. La intención, ha explicado Bazaga, es "que nadie pase por delante de un dolmen o de un grabado sin saber qué es y se limite a decir oye, qué bonito".

Arte rupestre en Caminomorisco (Cáceres). / El Periódico

Tecnología

La propuesta tecnológica se apoya en balizas equipadas con códigos QR y tecnología NFC que permiten a cualquier visitante acceder, con un smartphone, a información detallada, contenidos audiovisuales y recreaciones gráficas desarrolladas por técnicos de Patrimonio. Estos recursos pueden consultarse también desde una web y una aplicación específicas desarrolladas para Art Points, lo que convierte cada punto en una audioguía accesible e inclusiva disponible 24/7.

Extremadura cuenta con más de un millar de localizaciones de arte prehistórico documentadas, lo que la sitúa entre las regiones con mayor concentración de este patrimonio en España. El proyecto arranca con diez puntos, aunque la previsión es ampliar progresivamente la red y continuar señalizando nuevos espacios.

"Vamos a poner muchísimo cariño y muchísimo interés porque si algo hace que se mueva el turismo de un punto a otro del mundo es que tengas algo que solo sea tuyo, único e irrepetible, que forme parte de la humanidad, y nada como el arte prehistórico para cumplir esas características", ha afirmado Bazaga.

Yacimiento rupestre El Abrigo de la Calderita, en La Zarza (Badajoz). / El Periódico

Diez enclaves

Los diez enclaves que forman parte de esta primera fase del proyecto se distribuyen por distintos puntos del territorio extremeño, especialmente en áreas rurales. En la provincia de Cáceres se han señalizado la Piedra de la Rueca en Casar de Palomero; la Ruta de los Petroglifos Hurdanos (Caminomorisco, Nuñomoral y Pinofranqueado) y la Cueva Chiquita, en Las Villuercas (Cañamero).

También figura Puerto Roque, en Las Casiñas Bajas (Valencia de Alcántara) y el enclave de Monfragüe, en el término municipal de Serradilla. En la provincia de Badajoz se suman el Abrigo de la Calderita, en La Zarza; el Valle de las Águilas, en Cabeza del Buey, y la Peña del Águila, en Magacela.

Peña del Águila, arte rupestre en Magacela (Badajoz). / El Periódico

Apoyo al medio rural

El alcalde de Cañamero, David Sánchez, ha explicado que el municipio cuenta con "uno de los conjuntos rupestres que alberga en un pequeño espacio más pinturas de Extremadura", en referencia a la conocida Cueva Chiquita o Cueva de Álvarez. Hasta ahora, según ha reconocido, la localización del enclave resultaba más compleja para los visitantes, mientras que con este proyecto será "muchísimo más fácil" acceder y comprender su valor.

David Peña, alcalde de Cañamero, con la baliza que señalizará la Cueva Chiquita, en Las Villuercas. / Juntaex

Perales ha señalado que se trata de un atractivo más para el municipio y para el propio Geoparque Villuercas Ibores Jara, ya que permitirá al visitante planificar recorridos entre distintos puntos del territorio. Además, ha recordado que el entorno ofrece otros recursos complementarios, como rutas de naturaleza —entre ellas la Ruta de Isabel la Católica, que pasa junto al abrigo rupestre— y diversas actividades en la comarca.

Más visitas

Por su parte, el alcalde de La Zarza, Francisco Farrona, ha afirmado que la iniciativa supone "un plus, un aliciente más" que se añade a los recursos históricos y patrimoniales de la localidad. Aunque La Calderita es ya un enclave conocido en la provincia de Badajoz, ha explicado que el proyecto permitirá que los visitantes puedan informarse previamente sobre el yacimiento y profundizar en su riqueza arqueológica antes incluso de llegar.

El alcalde de La Zarza, Francisco Farrona, recibe la baliza de manos de la consejera de Cultura en funciones, Victoria Bazaga. / Juntaex

Farrona ha subrayado que la mejora en la accesibilidad y geolocalización contribuirá a incrementar las visitas y, con ello, la dinamización económica de la zona. Si bien la Ruta de las Peñas Blancas está señalizada y pasa por el enclave rupestre, considera que la incorporación a Art Points refuerza la promoción del yacimiento y facilita que cualquier persona interesada pueda localizarlo y comprender mejor su valor patrimonial y natural.