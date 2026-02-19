Entran en vigor las ayudas del Gobierno por el temporal: hasta 150 euros por persona desalojada y día

Las ayudas para paliar los daños provocados por las borrascas en Extremadura y Andalucía entran en vigor este viernes, 20 de febrero, tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del decreto aprobado por el Gobierno, que movilizará más de 7.000 millones de euros. Una vez activado el decreto, el Ejecutivo y los distintos ministerios deberán dictar las disposiciones necesarias para ejecutar las medidas incluidas en el paquete, que se suma a la declaración de zonas afectadas por una emergencia de protección civil aprobada el pasado 10 de febrero en Consejo de Ministros.

El texto contempla ayudas dirigidas a familias y hogares desalojados por los fenómenos meteorológicos, cientos en Extremadura: la urbanización la Isleta de Coria y viviendas de Mengabil, Medellín, Burguillos del Cerro, Rincón de Caya, Casas Aisladas de Gévora y Valdebótoa, además de La Bazana y Valuengo (pedanías de Jerez de los Caballeros). La compensación será de 150 euros por persona y por día, compatible con otras ayudas, como las destinadas a cubrir daños en viviendas.

El decreto establece además que se cuadruplicará el importe de las indemnizaciones previstas en la ley para daños personales y materiales en viviendas y enseres. Según los cálculos del Gobierno, una familia de cuatro miembros que haya permanecido diez días fuera de su hogar podría percibir hasta 6.000 euros en ayudas directas.

Todas las ayudas tendrán efecto retroactivo y estarán exentas de tributación tanto en el IRPF como en el Impuesto de Sociedades. Tampoco computarán a efectos de la percepción del ingreso mínimo.

2.000 millones para los ayuntamientos

En el ámbito municipal, el decreto reserva 2.000 millones de euros que se transferirán a los ayuntamientos para reparar infraestructuras afectadas por lluvias e inundaciones. Se trata de transferencias y no de préstamos, por lo que los consistorios no tendrán que devolver los fondos.

El Gobierno anticipará y financiará el 100% de los daños en los municipios afectados y permitirá que el superávit de 2025 pueda destinarse a inversiones para resarcir los perjuicios ocasionados por la borrasca. Asimismo, se flexibilizará la regla de gasto de comunidades autónomas y corporaciones locales y se pondrá en marcha un Plan de Empleo de 50 millones de euros dirigido a los ayuntamientos afectados.

Exenciones fiscales y ahorro estimado de 350 millones

En materia fiscal, el decreto contempla la exención del pago del IBI y la reducción del Impuesto sobre Actividades Económicas en 2026 para inmuebles dañados por las borrascas e inundaciones.

También incluye una reducción de módulos del IRPF y del régimen especial simplificado del IVA para explotaciones y actividades agrarias situadas en las zonas afectadas. El Gobierno estima que el conjunto de medidas fiscales supondrá un ahorro de unos 350 millones de euros para los contribuyentes.

Medidas laborales y de Seguridad Social

En el ámbito de la Seguridad Social, se habilitan prestaciones por cese de actividad para autónomos hasta el 31 de mayo; la posibilidad de tramitar ERTE por fuerza mayor para trabajadores afectados, con exenciones en las cotizaciones empresariales; aplazamientos y moratorias en el pago de cuotas; protección por desempleo para empleadas del hogar; y la reducción de 35 a un mínimo de cinco jornadas reales cotizadas para acceder al subsidio por desempleo de los trabajadores agrarios eventuales.

Más de 2.100 millones para agricultura

El cuarto eje de actuación se centra en la agricultura y el sector pesquero, con más de 2.100 millones de euros en ayudas directas para titulares de explotaciones inscritas en el registro de explotaciones agrarias de las zonas afectadas.

Además, se destinan 10 millones de euros a armadores de buques de pesca cuyo puerto base esté en las provincias de Málaga, Cádiz y Huelva.

El decreto incluye también 600 millones de euros para la reparación de caminos rurales e infraestructuras asociadas, así como 163 millones para la reparación de estructuras viarias y ferroviarias de titularidad estatal por parte del Ministerio de Transportes.

Apoyo al comercio y líneas ICO

En el ámbito comercial, se habilitan subvenciones por 120 millones de euros para hostelería y comercio minorista en las zonas afectadas, además de líneas de financiación ICO por 100 millones de euros destinadas a cubrir daños agrarios derivados de la borrasca y las correspondientes indemnizaciones gestionadas por el Consorcio de Compensación de Seguros.