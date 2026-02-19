Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Datos de población el INE

Extremadura amplía en 2025 la brecha demográfica: dos muertes por cada nacimiento

La región suma 6.439 alumbramientos (un 1,5% menos) frente a 11.603 fallecimientos (un 1,1% más)

Los nacimientos crecen por primera vez en una década en el conjunto de España, aunque apenas un 1%.

Lola Luceño Barrantes

Lola Luceño Barrantes

Cáceres

Extremadura ha cerrado 2025 con un dato que vuelve a retratar la situación demográfica de la región: el año ha dejado 5.164 muertes más que alumbramientos. La comunidad ha registrado 6.439 nacimientos (un 1,5% menos que en 2024), mientras que las defunciones han ascendido a 11.603 (un 1,1% más interanual), de acuerdo con la estimación publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Detrás del saldo vegetativo negativo, con dos muertes en la región por cada niño nacido, se dibuja un escenario conocido en el territorio: menos niños, una estructura poblacional envejecida y una pérdida de relevo generacional que se deja sentir con especial intensidad en áreas rurales y municipios pequeños.

| / EL PERIÓDICO

El comportamiento de Extremadura encaja, además, en una dinámica que se repite en el conjunto del país. España cierra 2025 con un saldo vegetativo negativo de 122.167 personas, con 321.164 nacimientos (un 1% más, el primer aumento en una década) y 446.982 defunciones (un 2,5% más). En ese mapa, el crecimiento natural solo ha sido positivo en Madrid y Murcia, además de Ceuta y Melilla, mientras que los saldos más negativos se han concentrado en Galicia, Castilla y León y Andalucía.

| / INE

Un padrón sostenido desde fuera

No obstante, Extremadura ha iniciado 2026 con 1.055.197 habitantes, tras ganar 570 en el cuarto trimestre de 2025. Ese avance en el padrón se ha sostenido por la llegada de población extranjera, ya que el número de residentes con nacionalidad española ha vuelto a descender en la región por el crecimiento vegetativo negativo. Mientras la población española ha bajado en 443 personas en el trimestre (un 0,04% menos), la extranjera ha crecido en 1.013 residentes (un 2,01% más), hasta alcanzar las 51.370 personas. Es decir, sin la aportación exterior, el saldo demográfico extremeño habría sido negativo.

En el conjunto de España, el balance demográfico ha seguido marcado por un patrón que se consolida: la recuperación ligera de los nacimientos no ha sido suficiente para compensar el volumen de defunciones, de modo que el crecimiento natural ha permanecido en negativo. En la práctica, el incremento de población se ha apoyado en la llegada de residentes del exterior: la población residente ha subido en 81.520 personas en el cuarto trimestre de 2025 y España ha arrancado 2026 con 49.570.725 habitantes, máximo de la serie histórica. Ese avance ha estado impulsado sobre todo por la población de nacionalidad extranjera: ha crecido en 56.431, frente a 25.089 de nacionalidad española.

