Extremadura lidera el crecimiento exportador en 2025 con 4.074 millones y un alza del 22,4 %

La región firma el mayor incremento del país y cierra el ejercicio con un superávit comercial de 1.872 millones de euros

Contenedores en un puerto para exportación

Contenedores en un puerto para exportación

Laura Alcázar

Efe

Extremadura se situó en 2025 a la cabeza del crecimiento de las exportaciones en España tras alcanzar los 4.074,7 millones de euros, lo que supone un incremento del 22,4 % respecto al año anterior, el mayor registrado entre las comunidades autónomas.

Según datos del informe mensual de comercio exterior del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, recogidos por la agencia EFE, la región no solo destacó por su dinamismo exportador, sino también por consolidar una balanza comercial claramente positiva. Las importaciones se situaron en 2.202,2 millones de euros, un 1,1 % menos que en 2024, lo que permitió cerrar el ejercicio con un superávit de 1.872,5 millones.

Las ventas exteriores extremeñas representaron el 1,1 % del total nacional, mientras que las importaciones supusieron el 0,5 %, en un contexto en el que el déficit comercial español aumentó un 41,6 %, hasta los 57.054 millones de euros.

Trabajos de recogida de hojas de tabaco en un cultivo de Talayuela.

Alimentación, bebidas y tabaco lideran las ventas exteriores / El Periódico

Provincias

Por provincias, Badajoz volvió a concentrar el mayor volumen exportador, con 2.387,5 millones de euros, aunque con un ligero descenso interanual del 0,7 %. Cáceres, en cambio, protagonizó un notable impulso del 82,3 %, hasta los 1.687,1 millones. En cuanto a las importaciones, crecieron un 1,3 % en Badajoz (1.170,2 millones) y descendieron un 3,9 % en Cáceres (984,9 millones).

Solo en diciembre, las exportaciones extremeñas alcanzaron los 309,5 millones de euros, frente a unas importaciones de 223,6 millones.

Video | Guillermo Santamaría destaca el liderazgo extremeño en exportaciones

Video | Guillermo Santamaría destaca el liderazgo extremeño en exportaciones

Juntaex

Por sectores, alimentación, bebidas y tabaco continuó liderando las ventas exteriores con 1.673,7 millones de euros, el 41,1 % del total, pese a un descenso del 2,7 %. Destacó especialmente el fuerte avance de las semimanufacturas no químicas, que se dispararon un 111 %, hasta los 1.331 millones (32,7 % del total), así como los productos químicos, con 383,6 millones y un aumento del 20,4 %.

También crecieron las exportaciones de productos energéticos, un 309,2 %, hasta los 40,5 millones, y los bienes de equipo, que alcanzaron los 238,5 millones. Por el contrario, retrocedieron las materias primas (-13,8 %) y el sector del automóvil (-4,1 %).

Destinos

En cuanto a destinos, Portugal se mantuvo como principal socio comercial de Extremadura, con 938,75 millones de euros (+3,4 %), seguido de Francia (881,71 millones y +60,1 %), Alemania (557,42 millones y +37 %), Italia (412,96 millones y +32,8 %) y Bélgica (154,93 millones y +35 %).

En el conjunto del país, nueve comunidades autónomas registraron descensos en sus exportaciones en 2025, con Baleares (-8 %) y Aragón (-6,9 %) a la cabeza de las caídas. Frente a ello, el crecimiento extremeño del 22,4 % —junto al 15,2 % de Canarias— confirmó el papel protagonista de la región en el impulso del comercio exterior español.

