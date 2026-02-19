El general de brigada Andrés Manuel Velarde Tazón, nuevo responsable de la Guardia Civil en Extremadura

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves, 19 de febrero, una orden el Ministerio del Interior por la que se nombra para el Mando de la 3ª Zona de la Guardia Civil, Comunidad Autónoma de Extremadura, al General de Brigada don Andrés Manuel Velarde Tazón.

La designación se produce a propuesta de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y con la conformidad de la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, tal y como recoge la orden firmada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Andrés Manuel Velarde Tazón ha ejercido hasta la pasada semana como coronel al frente de la Comandancia de Valladolid, hasta su reciente ascenso a general de brigada, a propuesta de la ministra de Defensa, Margarita Robles, según la trasladada por el ministro del Interior, a petición de Fernando Grande-Marlaska y previa deliberación del Consejo de Ministros del 10 de febrero de 2026.

Trayectoria

Oficial de la Guardia Civil con una extensa trayectoria en el ámbito operativo y de mando dentro del Instituto Armado, Andrés Manuel Velarde Tazón ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza en 1989 (49ª Promoción) y en 1994 obtuvo el empleo de teniente, iniciando así una carrera profesional marcada por la responsabilidad en unidades territoriales y especializadas.

A lo largo de más de tres décadas ha desempeñado destinos en el Grupo Rural de Seguridad, así como en áreas de investigación vinculadas a Policía Judicial y a la lucha contra el fraude y el contrabando.

Ha estado al frente de unidades como el Grupo de Investigación Fiscal y Antidrogas y la Unidad Orgánica de Policía Judicial en Galicia, y ha ejercido funciones de responsabilidad en la Jefatura de Operaciones de la Comandancia de Teruel, donde también ocupó el puesto de segundo jefe durante varios años.

Posteriormente, asumió el mando de la Comandancia de Soria como teniente coronel, etapa en la que consolidó su perfil de dirección y gestión territorial. Desde junio de 2023, ya con el empleo de coronel, está al frente de la Comandancia de Valladolid.

Derecho, Administración y Dirección de Empresas

En el plano académico, es licenciado en Derecho y graduado en Administración y Dirección de Empresas. Ha completado formación de posgrado en alta dirección y en liderazgo y gestión del talento en el ámbito de la seguridad, además de cursar estudios en Psicología.

Dentro del Cuerpo está cualificado en la especialidad de Policía Judicial y cuenta con formación específica como investigador fiscal y en blanqueo de capitales, entre otras materias relacionadas con la gestión y la investigación.

Numerosas distinciones

Su labor ha sido reconocida con numerosas distinciones, tanto civiles como militares, entre ellas la Cruz del Mérito Militar, la Encomienda de la Orden del Mérito Civil y diversas condecoraciones propias de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, además de felicitaciones oficiales por los servicios prestados.

Compagina su actividad profesional con una intensa labor divulgativa. Ha participado en jornadas, conferencias y foros orientados a acercar la labor de la Guardia Civil a la ciudadanía. Asimismo, es autor de varias publicaciones de carácter histórico sobre la presencia y evolución del Cuerpo en distintas provincias, con estudios dedicados a Soria y, más recientemente, a Valladolid, centrados en los orígenes, los acuartelamientos y los servicios más relevantes desarrollados en esos territorios.

Andrés Manuel Velarde sustituye en el máximo cargo del cuerpo armado en Extremadura al general de División José Manuel Santiago Marín, que se despidió de la unidad y de la bandera el pasado enero, con motivo de su pase a la situación de reserva. Lo hizo durante una ceremonia en el patio del Acuartelamiento de Santo Domingo, en Badajoz, en un emotivo acto que congregó a autoridades civiles, militares y políticas.