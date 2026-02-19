Política
Iván Redondo, el gurú de Monago en Extremadura, destituido después por Pedro Sánchez, publica su primer libro
En 'El Manual', Redondo relata su paso por el Gobierno, desde sus inicios en la región hasta su llegada a La Moncloa, abordando los entresijos del poder
El consultor político Iván Redondo (San Sebastián, 1981), conocido por su papel como estratega en algunos de los momentos más decisivos de la política española reciente, publicará en mayo su primer libro, 'El Manual', editado por Contraluz. Según ha informado EFE, la obra combina memorias personales, la intrahistoria de su salida del Gobierno y reflexiones sobre el presente y el futuro político inmediato.
Redondo, que fue secretario de Estado, director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno y secretario del Consejo de Seguridad Nacional entre 2018 y 2021 junto a Pedro Sánchez, promete desvelar en esta publicación qué ocurrió el 9 de julio de 2021, fecha de su salida de La Moncloa. En el comunicado difundido por la editorial, el autor define la obra como "la intrahistoria de un adiós" y el inicio de una nueva etapa en la que decide contar su versión de los hechos.
Pero antes de convertirse en uno de los hombres más influyentes del Ejecutivo central, Redondo ya había dejado su comentada impronta en Extremadura.
Su desembarco en la política institucional se produjo de la mano de José Antonio Monago, presidente de la Junta de Extremadura entre 2011 y 2015. Fichado por el dirigente del Partido Popular, Redondo asumió la Dirección del Gabinete de la Presidencia de la Junta de Extremadura, con rango de consejero, tras la victoria electoral de los populares tras décadas de socialismo.
Durante aquella etapa fue considerado la "mano derecha" de Monago y el principal arquitecto de su estrategia política y comunicativa. En un contexto de crisis económica, Redondo diseñó una narrativa centrada en el liderazgo personal del presidente extremeño, reforzando su perfil y su presencia mediática.
De Extremadura a La Moncloa
Tras el final del mandato de Monago en 2015, Redondo continuó como consultor político hasta que dio el salto a la primera línea nacional al incorporarse en 2018 al equipo de Pedro Sánchez. Desde la dirección del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, se convirtió en una de las figuras más influyentes y también más controvertidas del Ejecutivo.
'El Manual' recorre, según el adelanto difundido, su adolescencia marcada por el impacto del terrorismo de ETA, sus años de formación compaginando estudios y trabajos precarios, su pasión por la política y la comunicación y su ascenso hasta alcanzar uno de los puestos más poderosos del Gobierno. También aborda los "entresijos del poder", las lealtades y los errores, los éxitos y los desencantos.
